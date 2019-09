Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők számára – prémium kategóriába tartozik, ezért a mérete sem szokványos.","shortLead":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők...","id":"20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669a881c-8dde-4530-9f3d-13ae22d0ef24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:03","title":"Na, ez remek lesz: fél képernyőt elfoglaló reklámot vezet be a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali médiatúlsúlyt nyögte a miniszterelnök. Ha igaz, amit mond, akkor ma már nem kell minden reggel azzal kelnie, hogy ellenzékben lesz majd a sajtóval szemben.","shortLead":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali...","id":"20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b68ed2-de2d-4601-99e8-e875287d3f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:52","title":"Bréking: Orbán Viktor szerint megszűnt itthon a baloldali médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott korallok is csak korlátozottan tudnak ellenállni a víz szokatlanul magas hőmérsékletének.","shortLead":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott...","id":"20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31a8721-71c5-4353-a418-773a3489829f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:03","title":"A rendkívül ellenálló \"szuperkorallok\" sem bírják már sokáig a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","shortLead":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","id":"20190923_duna_hajo_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc21f32-9b87-4748-8a20-590350438cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_duna_hajo_legszennyezes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:59","title":"Megmérték: nagyon szennyezik a levegőt a Dunán közlekedő személyszállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714afae2-58e1-4316-bea5-bfceab216e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huaweinek megvan az ötlete, hogyan csempéssze vissza új csúcskészülékére a hiányzó Google-appokat, ha az USA-val való viszonya ezt lehetővé teszi.","shortLead":"A Huaweinek megvan az ötlete, hogyan csempéssze vissza új csúcskészülékére a hiányzó Google-appokat, ha az USA-val való...","id":"20190923_amerikai_kormanyzat_huawei_mate30_pro_google_alkalmazasok_richard_yu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714afae2-58e1-4316-bea5-bfceab216e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d95e15-a443-4964-bc88-87243dbbb60f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_amerikai_kormanyzat_huawei_mate30_pro_google_alkalmazasok_richard_yu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:03","title":"Megoldjuk – mondja a Huawei a Google-appokkal nem rendelkező Mate30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e66dfa1-3a00-4b82-a957-baad86cc222d","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: árfolyam, dróntámadás, kamujelölt, klímapara, Rammstein.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20190922_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es_a_Magus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e66dfa1-3a00-4b82-a957-baad86cc222d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9897a319-4ccb-4dba-8923-31646604fe90","keywords":null,"link":"/360/20190922_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es_a_Magus","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya és a Mágus kacaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27933ea-8593-40e1-a463-80a8c425e31a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sosem létezett még ilyen hatalmas BMW, amire hazánkban minden további nélkül felvehető a 7 üléses autókra járó nagycsaládos kedvezmény. És ami a több tízmillió forintos árcédulája ellenére is korrekt árazású, keveset fogyasztó luxusautónak nevezhető.","shortLead":"Sosem létezett még ilyen hatalmas BMW, amire hazánkban minden további nélkül felvehető a 7 üléses autókra járó...","id":"20190922_bmw_x7_m50d_teszt_menetproba_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a27933ea-8593-40e1-a463-80a8c425e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9825a6-abc9-4dcd-8b5d-08416a3b655f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190922_bmw_x7_m50d_teszt_menetproba_suv","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:30","title":"Gigantomán spórolóbajnok: teszten a BMW X7 M50d","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f58658c-cf2b-4f6b-8c3b-3fab34cd72c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ritka ilyet látni autósoknál, csak, hogy ne csipogjon a figyelmeztető hang, ami pont azért csipog, hogy be kéne csatolni. ","shortLead":"Nem ritka ilyet látni autósoknál, csak, hogy ne csipogjon a figyelmeztető hang, ami pont azért csipog, hogy be kéne...","id":"20190922_Csak_egy_ovcsonk_volt_becsatolva_a_biztonsagi_ov_helyett_ki_is_repult_az_utas_Kislangnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f58658c-cf2b-4f6b-8c3b-3fab34cd72c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915a2a4b-d467-40ef-81a1-989975482736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190922_Csak_egy_ovcsonk_volt_becsatolva_a_biztonsagi_ov_helyett_ki_is_repult_az_utas_Kislangnal","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:51","title":"Csak egy övcsonk volt becsatolva a biztonsági öv helyett, ki is repült az utas Kislángnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]