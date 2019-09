Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté, mint a korábbi nemzedékek. ","shortLead":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté...","id":"20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4a36e9-394b-4d7d-9d0d-f295ee972c10","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:15","title":"A felnőtté válás szakaszai: generációs ábécé helyett mérföldkövek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","shortLead":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","id":"20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a30f052-769d-4ec6-a1e3-6e854d1eaaeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:01","title":"Pogány Judit életműdíjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre; mindenki feszülten várja, mi történik a szaúdi olajfinomítót ért dróntámadás után. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre...","id":"20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07bf702-34cf-45d0-8866-67a6e5b4a9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogy Kisvárdán még mindig nincs elég focipálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39d1207-3c0a-4e2b-b026-b75a7fc293da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Repülőjáratokat töröltek, akadozik a vasúti közlekedés is.","shortLead":"Repülőjáratokat töröltek, akadozik a vasúti közlekedés is.","id":"20190923_Tapa_tajfun_Tobb_tizezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39d1207-3c0a-4e2b-b026-b75a7fc293da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a03c14-7bfe-4215-9bf9-006653866a1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Tapa_tajfun_Tobb_tizezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_Japanban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:21","title":"Tapa tájfun: Több tízezer háztartás maradt áram nélkül Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt hete tartanak a megmozdulások.","shortLead":"Tizenöt hete tartanak a megmozdulások.","id":"20190921_Hongkongban_ismet_tuntettek_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9bb5eb-6fe1-4652-9730-ce7d22a6e76a","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Hongkongban_ismet_tuntettek_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:10","title":"Hongkongban ismét tüntettek, a rendőrség könnygázt vetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cél az, hogy a 2022-ig tartó kormányzati ciklus végén harmadával kevesebb adótípus legyen, mint amennyi a ciklus elején volt.","shortLead":"A cél az, hogy a 2022-ig tartó kormányzati ciklus végén harmadával kevesebb adótípus legyen, mint amennyi a ciklus...","id":"20190922_Megszunik_az_eva_a_heten_kuldik_errol_a_leveleket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcadcda1-5408-46c3-93f9-f8bad6b4a57a","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_Megszunik_az_eva_a_heten_kuldik_errol_a_leveleket","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:45","title":"Megszűnik az eva, a héten küldik erről a leveleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","id":"20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2cc4ec-eab8-4a07-ae5f-fd016680d8b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:03","title":"Lassan, de 1000-szer biztosabban ölnek egyes e-cigaretták a hagyományosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","shortLead":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","id":"20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16b0232-82ac-46c3-847a-dc37f747edf6","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:59","title":"Tucatnyian énekelték a Büdös macskát New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]