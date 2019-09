Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új Corsa variáns is.","shortLead":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új...","id":"20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c526a4ad-0fef-4e16-b8d2-642bb0ddfddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:21","title":"Az első Corsa GSi-nek állít emléket a legújabb sportos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","shortLead":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","id":"20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbddd3a2-c49c-4b63-90a7-47e0a4134bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:37","title":"Embercsempészet miatt emeltek vádat egy hatfős bandával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati kiadványban kapcsolták össze Láng Zsolt nevét a fejlesztésekkel. 