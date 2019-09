Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","shortLead":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","id":"20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa29c40-0164-43a1-b275-30f3f5b8a990","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:34","title":"13 éves gyerekét küldte áramot lopni egy zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez is egy tévés szempont.","shortLead":"Ez is egy tévés szempont.","id":"20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1ebaf-f850-4533-9e3e-3dec97fa963a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:24","title":"Az Orbánt is kifigurázó showman a Trónok harcának köszönte meg az újabb Emmy-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Tapa trópusi vihar következtében 5000 háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"A Tapa trópusi vihar következtében 5000 háztartás maradt áram nélkül.","id":"20190922_Akkora_vihar_van_Japanban_hogy_300_legi_jaratot_toroltek_miatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbbb51d-28e8-42dd-8329-be5f6709fca9","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Akkora_vihar_van_Japanban_hogy_300_legi_jaratot_toroltek_miatta","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:22","title":"Akkora vihar van Japánban, hogy 300 légi járatot töröltek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","id":"20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c4b038-e35f-415d-826b-f91cc667abee","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","shortLead":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","id":"20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbddd3a2-c49c-4b63-90a7-47e0a4134bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:37","title":"Embercsempészet miatt emeltek vádat egy hatfős bandával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8dd869-9076-4164-aa72-d0dace934c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője, Győri Enikő szerint többen marasztalják a pártot, mint ahányan kritizálják őket.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője, Győri Enikő szerint többen marasztalják a pártot, mint ahányan kritizálják...","id":"20190922_gyori_eniko_fidesz_ep_kepviselo_brusszel_trocsanyi_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8dd869-9076-4164-aa72-d0dace934c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab50a5cb-89c7-41ff-b19f-c6db85115881","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_gyori_eniko_fidesz_ep_kepviselo_brusszel_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:02","title":"“A néppártiak többsége felfogta, hogy a Fidesz támadása a Néppártot gyengíti”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett utoljára megmérni kiterjedését. Hétvégén elbúcsúztatták.","shortLead":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett...","id":"20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6cc45-5c97-4ae9-884b-6daaac6e62e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","timestamp":"2019. szeptember. 23. 22:03","title":"Temetési menettel búcsúztatták Svájcban a klímaváltozás miatt eltűnt gleccsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","shortLead":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","id":"20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a30f052-769d-4ec6-a1e3-6e854d1eaaeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:01","title":"Pogány Judit életműdíjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]