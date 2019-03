Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állandó a mozgolódás a világ legértékesebb cégeinek listáján. Most épp az Apple örülhet, ismét az első helyen áll, imponáló piaci értékkel.","shortLead":"Állandó a mozgolódás a világ legértékesebb cégeinek listáján. Most épp az Apple örülhet, ismét az első helyen áll...","id":"20190324_apple_a_vilag_legertekesebb_cege_piaci_kapitalizacio_streaming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d39a63-7e21-41d2-8867-56f0744e3eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_apple_a_vilag_legertekesebb_cege_piaci_kapitalizacio_streaming","timestamp":"2019. március. 24. 17:33","title":"Holnap bejelent valamit a világ legértékesebb cége, lélegzetvisszafojtva várja az iparág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1cbeb5-f31a-40f3-8e30-027fe8fb62bb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Éhesen ne fegyelmezzünk, és a kötőszavak különösen fontosak – hangsúlyozza egy amerikai nevelési tanácsadó, aki új könyvében tömören szedi csokorba a szülők számára legfontosabb nevelési elveket és gyakorlatokat. ","shortLead":"Éhesen ne fegyelmezzünk, és a kötőszavak különösen fontosak – hangsúlyozza egy amerikai nevelési tanácsadó, aki új...","id":"20190324_Gond_van_a_gyerekkel_Kepzelje_magat_szallodai_recepciosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1cbeb5-f31a-40f3-8e30-027fe8fb62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bb70e9-2c74-4b5e-81ac-5fd4dd612586","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190324_Gond_van_a_gyerekkel_Kepzelje_magat_szallodai_recepciosnak","timestamp":"2019. március. 24. 20:15","title":"Gond van a gyerekkel? Képzelje magát szállodai recepciósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc0fb1c-3613-45f4-9a1b-593072d3b755","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Épp ilyen meccsről álmodott a válogatottban a 100. meccsét játszó Dzsudzsák Balázs, mint a vasárnapi 2-1-es magyar győzelem a vb-ezüstérmes horvátok ellen.\r

\r

","shortLead":"Épp ilyen meccsről álmodott a válogatottban a 100. meccsét játszó Dzsudzsák Balázs, mint a vasárnapi 2-1-es magyar...","id":"20190325_A_jubilalo_Dzsudzsak_Epp_errol_almodtam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219cfbda-3dbf-491a-8458-b413e4f3bede","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_jubilalo_Dzsudzsak_Epp_errol_almodtam","timestamp":"2019. március. 25. 07:03","title":"A jubiláló Dzsudzsák: \"Épp erről álmodtam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb talán a 2016-os kontinenstornán láthattunk tőle: fegyelmezett, koncentrált védekezés, hatékony támadójáték. És ennek meg is lett az eredménye: 2-1-es siker a jóval nagyobb nevekből álló rivális ellen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb...","id":"20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e5689-b1b1-4df9-acbf-5c21f8836517","keywords":null,"link":"/sport/20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 24. 20:17","title":"Ilyen játékot 2016 nyarán láttunk utoljára Dzsudzsákéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868a2c12-f949-485e-9769-ece12755a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki a harvardi katedra helyet a DK-t választotta - videóval emlékezik Gyurcsány Ferenc az elmúlt 15 évre.","shortLead":"Aki a harvardi katedra helyet a DK-t választotta - videóval emlékezik Gyurcsány Ferenc az elmúlt 15 évre.","id":"20190323_10_eve_mondott_le_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=868a2c12-f949-485e-9769-ece12755a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd566a5a-06fc-4d95-8ed3-1e504f790b74","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_10_eve_mondott_le_Gyurcsany","timestamp":"2019. március. 23. 09:30","title":"Az őszödi beszédre is visszaemlékezett Gyurcsány - videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer. Ez többeknél okozhat kellemetlenségeket, mind a boltokban, benzinkutakon és szórakozóhelyeken, mind az online vásárlásoknál. Az üzemszünet interneten ez azoknak is problémás helyzetet teremthet, akik még csak hallani sem hallottak soha a Simple-ről.","shortLead":"A rendszer karbantartása miatt órákon át nem működik majd az OTP Bank által üzemeltetett Simple fizetési rendszer...","id":"20190323_simple_simplepay_otp_karbantartas_online_fizetes_mobilfizetes_nem_mukodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffe9ebe-04b8-4653-a121-1fbb5b7a9df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_simple_simplepay_otp_karbantartas_online_fizetes_mobilfizetes_nem_mukodik","timestamp":"2019. március. 23. 12:03","title":"Készüljön: ma este lehet, hogy nem fog tudni fizetni a neten és a városban sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6594af5-237f-44c3-9f7f-8c6d25695679","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést értek el rákkezelésen áteső fiúk termékenységének megóvásán dolgozó kutatók, akik szerint erre egy kísérleti technológia segítségével született egészséges majom a bizonyíték. ","shortLead":"Áttörést értek el rákkezelésen áteső fiúk termékenységének megóvásán dolgozó kutatók, akik szerint erre egy kísérleti...","id":"20190324_rakkezelesen_ateso_fiuk_termekenysege_grady_majom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6594af5-237f-44c3-9f7f-8c6d25695679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516b2ff1-e53f-4707-a5b9-1398970abae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_rakkezelesen_ateso_fiuk_termekenysege_grady_majom","timestamp":"2019. március. 24. 10:03","title":"Ismerje meg Gradyt, a kis majmot, aki új reményt hozott a rákkal kezelt fiúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]