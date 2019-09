Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0524fb8-2293-47b2-910b-24c7abf54f3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonfűzfőiek belengették, ha nem lesz megegyezés, akár naponta is megbénítják Veszprémet.","shortLead":"A balatonfűzfőiek belengették, ha nem lesz megegyezés, akár naponta is megbénítják Veszprémet.","id":"20190923_Megbenitottak_a_veszpremi_belvarost_a_fuzfoi_civilek_akikenek_eleguk_lett_a_buzbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0524fb8-2293-47b2-910b-24c7abf54f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78558f-1332-4e8e-b0d6-80c1a91be627","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Megbenitottak_a_veszpremi_belvarost_a_fuzfoi_civilek_akikenek_eleguk_lett_a_buzbol","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:08","title":"Megbénították a veszprémi belvárost a fűzfői civilek, akiknek elegük lett a bűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még Szegedre is elmentek vele cigit venni.","shortLead":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még...","id":"20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11037eae-abfa-4b79-b671-6cedb16776bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:22","title":"Börtönbe is kerülhetnek a lányok, akik órákig kalandoztak részegen egy lopott busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","shortLead":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","id":"20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690537a-dac4-443c-969f-a1dcf2e7367e","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:33","title":"A Neckermann „egészséges cég”, folytatja a működést a Thomas Cook csődje után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","shortLead":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","id":"20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a08796-a6b0-4475-93a9-ff11ac0f525e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:21","title":"Új zsinagógát avattak Újlipótvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes híreknek megfelelően a Xiaomi kedden bejelentette új, 5G-s telefonját, amely a szó szoros értelmében kitűnik az okostelefonok közül. Az eszköz ugyanis olyan, mintha kizárólag képernyő lenne. Itt a Mi MIX Alpha.","shortLead":"Az előzetes híreknek megfelelően a Xiaomi kedden bejelentette új, 5G-s telefonját, amely a szó szoros értelmében...","id":"20190924_xiaomi_mi_mix_alpha_kepernyo_oldalso_waterfall_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61485df-572b-465c-93d6-98987da28ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_xiaomi_mi_mix_alpha_kepernyo_oldalso_waterfall_5g","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:03","title":"Hihetetlenül izgalmas a Xiaomi új telefonja: itt a csupaképernyős Mi Mix Alpha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.","shortLead":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.","id":"20190923_emberoles_szekesfehervar_ferfi_anyos_rendorseg_kihallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a182b28-de5c-4567-b78b-8a974ff37e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_emberoles_szekesfehervar_ferfi_anyos_rendorseg_kihallgatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:31","title":"Végzett anyósával egy székesfehérvári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","shortLead":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","id":"20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2435a5d8-0843-4fba-aded-d7580c1d49bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:26","title":"Megduplázódott a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes 2019-es őszi nap-éj egyenlőségre időzített ünnepi embléma kapcsán egy verset is felidézhetünk.","shortLead":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes...","id":"20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef1c2b-f353-404d-bba4-95b23b6906a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:33","title":"Őszi nap-éj egyenlőség 2019: olvasta már a verset, amit a Google mára ajánl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]