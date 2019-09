Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190923_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e5980d-2a00-4c41-a9b4-7ab3f1f932b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 05:20","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","shortLead":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","id":"20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f112fdb-635e-4e27-94c7-8fe386bac4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:42","title":"Budapesti középiskolák vannak a legjobbak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is három éves mélypontjukra zuhantak, a fogyasztói várakozások viszont kissé javultak, utoljára 2002 nyarán voltak ennél kedvezőbbek.","shortLead":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is...","id":"20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c734edb-ef6d-4e73-8915-c3e8c9d13a9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:02","title":"GKI üzleti bizalom: nagyon régen nem következett be ekkora romlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is beszélt az esetről. ","shortLead":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is...","id":"20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318fd51e-4bbb-4d97-a0a7-79a80b8e05f5","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:20","title":"„Milyen érzés, mikor a saját anyád ad el 500 dollárért?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás.","shortLead":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos...","id":"20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ba1b8-2bb8-40b7-93f7-6d867bcf3bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:04","title":"Nem létezik az a kategória, amelybe az EMIH-et emelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz ezekből.","shortLead":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz...","id":"20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb4cb8-d814-45b4-ac26-e5cd1d1cda61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Szétszedték az iPhone 11 Pro Maxot, meglepő dolgot rejtett a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29cc8fd-5626-4e88-98f9-f42c2b17fe14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190924_Fozzon_velunk__brazil_maracujas_mousse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d29cc8fd-5626-4e88-98f9-f42c2b17fe14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8210fa-48e0-4dde-b814-587ac8d3dfab","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Fozzon_velunk__brazil_maracujas_mousse","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:52","title":"Főzzön velünk! – brazil maracujás mousse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága akár ezt is meghaladhatja, a telefontestnél nagyobb kijelzőt kínálva. Érkezik a Mi Mix Alpha.","shortLead":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága...","id":"20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ed642b-9afc-4069-b277-42c5798068ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:03","title":"Holnap bemutatják a Xiaomi telefont, amelynek a képernyője nagyobb, mint az előlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]