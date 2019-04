Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz orosz űrkutatási állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában.","shortLead":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin...","id":"20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74078d32-9a83-4166-b052-ea0fa394294c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","timestamp":"2019. március. 31. 18:33","title":"Az oroszok szerint a SpaceX béna, ők feleannyiból reptetnek majd űrhajósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","shortLead":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","id":"20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27277058-64a1-4757-85bb-50c98428c269","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","timestamp":"2019. március. 31. 12:24","title":"Képek érkeztek az elsüllyedt tolóhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

Bemutatjuk Greta Thunberget, a svéd klímaváltozás elleni küzdelem tinédzser aktivistáját.","shortLead":"Családja repülőre nem ül és áttértek a vegetáriánus étrendre, ő maga pedig 11 éves kora óta nemzetközi fórumokon osztja...","id":"201913_greta_thunberg_aklimavedelem_sved_tiniharcosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1ef3c9-0eee-465a-a54f-9504f7ee77e0","keywords":null,"link":"/tudomany/201913_greta_thunberg_aklimavedelem_sved_tiniharcosa","timestamp":"2019. március. 31. 17:30","title":"„Azért csinálom ezt, mert ti, felnőttek tojtok a jövőnkre” - Bemutatjuk a klímavédelem tini élharcosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen közelíthető meg.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen...","id":"20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757341f9-0d57-40fc-a55e-c5a322a641a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","timestamp":"2019. március. 31. 21:45","title":"Legalább 25-en meghaltak és 400-an megsérültek Nepálban egy viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különféle dokumentumok képeinek kezelését, elmentését könnyíti meg egy új funkcióval a Google Fotók alkalmazás.","shortLead":"A különféle dokumentumok képeinek kezelését, elmentését könnyíti meg egy új funkcióval a Google Fotók alkalmazás.","id":"20190401_google_fotok_uj_kivagas_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5a56ab-6c69-4c4f-a2bc-a897daa6354d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_google_fotok_uj_kivagas_funkcio","timestamp":"2019. április. 01. 15:03","title":"Ön is a Google Fotókban tárolja a képeit? Érkezett bele egy hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]