[{"available":true,"c_guid":"94428e83-3f4b-4aa4-9d14-a3a63eade5d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyelőre csak ezekhez használják az ehhez szükséges technológiát, noha az már 20 éves ismert.","shortLead":"Egyelőre csak ezekhez használják az ehhez szükséges technológiát, noha az már 20 éves ismert.","id":"201938_biztonsagosabb_autokulcs_ultraszeles_lehetosegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94428e83-3f4b-4aa4-9d14-a3a63eade5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d20657c-8df6-40a8-b17c-9e8f6be16a0b","keywords":null,"link":"/360/201938_biztonsagosabb_autokulcs_ultraszeles_lehetosegek","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:00","title":"300 autóból csak 4 típus bizonyult ellophatatlannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Németh Szilárd nem válaszol, a britek újabb csavart vittek a Brexitbe és 100 éves filmek kerültek elő a vidéki Magyarországról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Németh Szilárd nem válaszol, a britek újabb csavart vittek a Brexitbe és 100 éves filmek kerültek elő a vidéki...","id":"20190924_Radar_360_Felmeteres_szavazolap_es_hatalmasat_buko_magyar_bringas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c9353c-fe75-4927-8197-5b9f226a0942","keywords":null,"link":"/360/20190924_Radar_360_Felmeteres_szavazolap_es_hatalmasat_buko_magyar_bringas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:30","title":"Radar 360: Félméteres szavazólap és hatalmasat bukó magyar bringás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","shortLead":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","id":"20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77e46e8-8ed4-4440-b277-8272f1b545ec","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:29","title":"Helen Mirrent egy rakás szeméttel fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz. A hvg.hu úgy értesült, kedden már új igazgatója van az iskolának.","shortLead":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség...","id":"20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1dca8a-aa1f-486b-b9df-c1ccaf857e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:50","title":"Leváltották a gyöngyöspatai iskolaigazgatót, akit bántalmazásért jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser összeomolhat.","shortLead":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser...","id":"20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ffc742-5c8d-4186-843d-b03f024c3753","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:45","title":"Összeomolhat egy hatalmas gleccser, lezárták az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Mennyire hozza zavarba a kormánypárti érzelmű választókat, ha két fideszes jelöltet találnak a szavazólapon? És melyikre voksolnak majd: a pártközpont akaratát szimbolizáló pártlogós jelöltre vagy arra, aki ezzel szembeszállva szeretne változást? Az október 13-i önkormányzati választásnak egyebek mellett ez is nagy kérdése lesz, minden korábbinál több helyen indulnak ugyanis egymással szemben az addig azonos oldalon ülők.\r

\r

","shortLead":"Mennyire hozza zavarba a kormánypárti érzelmű választókat, ha két fideszes jelöltet találnak a szavazólapon? És...","id":"20190924_Fideszes_belviszalyok_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c6543f-dfac-493c-8dbe-facbf5cf229d","keywords":null,"link":"/360/20190924_Fideszes_belviszalyok_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:00","title":"Fideszes fideszesnek farkasa: miért lett ennyi lázadó, saját pártja ellen induló kormánypárti jelölt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már el is készült az erről szóló javaslat.","shortLead":"Már el is készült az erről szóló javaslat.","id":"20190925_A_britek_19re_lapot_huznanak_a_Brexit_utan_johet_a_4_napos_munkahet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddd1443-059c-4f11-b4b0-676d97104412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_A_britek_19re_lapot_huznanak_a_Brexit_utan_johet_a_4_napos_munkahet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:45","title":"A britek 19-re lapot húznának, a Brexit után jöhet a 4 napos munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f43cd21-7b6d-4089-9e7e-7637fa85418b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövőben egy kínai egyetem is helyet kaphat Magyarországon.","shortLead":"A jövőben egy kínai egyetem is helyet kaphat Magyarországon.","id":"20190924_budapest_belgrad_vasutvonal_kina_tamogatas_szijjarto_peter_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f43cd21-7b6d-4089-9e7e-7637fa85418b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece55f7a-1d43-43b0-9a08-6aed4a40f00b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_budapest_belgrad_vasutvonal_kina_tamogatas_szijjarto_peter_hitel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:55","title":"Felgyorsítják Szijjártóék a Budapest–Belgrád-vasútvonal előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]