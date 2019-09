Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délen és nyugaton lehet némi eső, de inkább a napsütés lesz jellemző és a 20 fok feletti hőmérséklet.","shortLead":"Délen és nyugaton lehet némi eső, de inkább a napsütés lesz jellemző és a 20 fok feletti hőmérséklet.","id":"20190924_Kedden_ujra_kisut_a_nap_delutan_mar_szinte_nyar_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebb28e7-9463-4860-8656-7b179e97223c","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Kedden_ujra_kisut_a_nap_delutan_mar_szinte_nyar_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:04","title":"Kedden újra kisüt a nap, délután már szinte nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50d7150-e1fe-41bf-a20d-e4c41d4c4f41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Traktort is előzött ráadásnak. Ment is a három hónap azonnali eltiltás.","shortLead":"Traktort is előzött ráadásnak. Ment is a három hónap azonnali eltiltás.","id":"20190923_Pont_a_zebran_elozte_a_rendoroket_egy_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50d7150-e1fe-41bf-a20d-e4c41d4c4f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484ce2af-5411-49dd-a2e9-fe02406028ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Pont_a_zebran_elozte_a_rendoroket_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:54","title":"Pont a zebrán előzte a rendőröket egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60374e0-a4d6-4ec9-9d44-54c40724be4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kelet-Európában is terjeszkedik hamarosan az amerikai cég. Megjelennek például a névadó hazájában is.","shortLead":"Kelet-Európában is terjeszkedik hamarosan az amerikai cég. Megjelennek például a névadó hazájában is.","id":"20190924_Mar_mi_is_fontosak_vagyunk_a_Teslanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60374e0-a4d6-4ec9-9d44-54c40724be4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244f83ee-e429-46f9-a727-d64069770036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Mar_mi_is_fontosak_vagyunk_a_Teslanak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:21","title":"Már mi is fontosak vagyunk a Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Mennyire hozza zavarba a kormánypárti érzelmű választókat, ha két fideszes jelöltet találnak a szavazólapon? És melyikre voksolnak majd: a pártközpont akaratát szimbolizáló pártlogós jelöltre vagy arra, aki ezzel szembeszállva szeretne változást? Az október 13-i önkormányzati választásnak egyebek mellett ez is nagy kérdése lesz, minden korábbinál több helyen indulnak ugyanis egymással szemben az addig azonos oldalon ülők.\r

\r

","shortLead":"Mennyire hozza zavarba a kormánypárti érzelmű választókat, ha két fideszes jelöltet találnak a szavazólapon? És...","id":"20190924_Fideszes_belviszalyok_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c6543f-dfac-493c-8dbe-facbf5cf229d","keywords":null,"link":"/360/20190924_Fideszes_belviszalyok_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:00","title":"Fideszes fideszesnek farkasa: miért lett ennyi lázadó, saját pártja ellen induló kormánypárti jelölt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","shortLead":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","id":"20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ab493a-377a-44af-80ad-48e6d3913fa3","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:02","title":"Meghan Markle-ról eddig soha nem látott fotókat tett közzé a volt kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is beszélt az esetről. ","shortLead":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is...","id":"20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318fd51e-4bbb-4d97-a0a7-79a80b8e05f5","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:20","title":"„Milyen érzés, mikor a saját anyád ad el 500 dollárért?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","shortLead":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","id":"20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204b67d-9e5a-4ce2-896d-df156e780b24","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:21","title":"IKEA-lakás annyiért, amennyit fizetni tud érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban regionális szintű klímavédelmi intézkedésekre van szükség.","shortLead":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban...","id":"20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa252557-a156-441a-af16-0a33e45dc1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:03","title":"Megvan a klímaváltozás elleni orvosság, és ha jól csináljuk, győzhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]