[{"available":true,"c_guid":"4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.","shortLead":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán...","id":"20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c84df-8489-49fd-a42b-99ea99457012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:03","title":"Valami újjal állna elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","id":"20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb08c25-e8fe-48bd-ab77-f744cfe714c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:08","title":"Összegyűlt a 700 millió forint Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiadták a felvételt a lehetséges elkövetőről, a férfi jelentkezett a rendőrségen.","shortLead":"Miután kiadták a felvételt a lehetséges elkövetőről, a férfi jelentkezett a rendőrségen.","id":"20190924_rongalas_szekesfehervar_lovas_szobor_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5d7fd-f4a8-4d3b-9768-0b45a226aafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_rongalas_szekesfehervar_lovas_szobor_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:31","title":"Feladta magát a fehérvári szobrot megrongáló fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás.","shortLead":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos...","id":"20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ba1b8-2bb8-40b7-93f7-6d867bcf3bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:04","title":"Nem létezik az a kategória, amelybe az EMIH-et emelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","shortLead":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","id":"20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24942bd3-ea0e-4aa6-b6cf-a497ce129db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:49","title":"Mészáros Lőrinc és családja ajánlhatta fel a hiányzó 100 milliót Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe07a2b-3a9d-45e1-81b5-e70789635188","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai öt szimulációt futtattak le, és mind az öt arra jutott: alkalmas lehetett a bolygó az élet kialakulására.","shortLead":"A NASA tudósai öt szimulációt futtattak le, és mind az öt arra jutott: alkalmas lehetett a bolygó az élet kialakulására.","id":"20190924_nasa_venusz_vilagur_naprendszer_bolygo_lakhato_zona_folyekony_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe07a2b-3a9d-45e1-81b5-e70789635188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e31164-61ba-4328-8542-a5b72756613d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_nasa_venusz_vilagur_naprendszer_bolygo_lakhato_zona_folyekony_viz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:03","title":"Megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók: lakható lehetett a Vénusz felszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","shortLead":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","id":"20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2344a-fc56-4049-a9fd-f79a82f19f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:56","title":"Törvénytelen volt a brit parlament felfüggesztése a Legfelsőbb Bíróság szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokú bíróság a pénzbüntetést hat hónap börtönbüntetésre módosította, de a végrehajtást felfüggesztette.","shortLead":"A másodfokú bíróság a pénzbüntetést hat hónap börtönbüntetésre módosította, de a végrehajtást felfüggesztette.","id":"20190924_ligetvedok_sator_rendor_rugas_brosag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a08d372-d9b1-4722-9846-43a3e2e593a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_ligetvedok_sator_rendor_rugas_brosag_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:44","title":"Felfüggesztettet kapott a rendőr, aki megrugdosta a ligetvédők sátrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]