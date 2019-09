Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztett börtönt kértek rá.","shortLead":"Felfüggesztett börtönt kértek rá.","id":"20190924_ittas_no_keseles_ugyeszseg_vertesszolos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98c48ae-1221-4a3e-b7f4-8f511a6d94d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_ittas_no_keseles_ugyeszseg_vertesszolos","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:58","title":"Ittasan késelte meg férjét a vértesszőlősi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","id":"20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53f589f-79f0-4af4-a21b-213518280eb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:29","title":"A Starbucks megúszta a több tízmillió eurós adóbírságot, a Fiat nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni, mitől keletkezett a modulon a sérülés.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni...","id":"20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeb2a90-739a-4351-bb41-d9aef14f1079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:03","title":"Az oroszok tudják, de titkolják, mitől lyukadt ki a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is okozhatnak áldozataiknak. Kikből lesznek internetes trollok, és miért táncolnak mások idegszálain?","shortLead":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is...","id":"20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3f0c33-657b-46c4-bdc1-68d550ee86cd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:10","title":"Igazából sajnálni kéne őket – ami a trollkodás mögött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi miniszterelnök mindössze egy szavazattal kapott többet, mint Beni Ganz.","shortLead":"Az eddigi miniszterelnök mindössze egy szavazattal kapott többet, mint Beni Ganz.","id":"20190925_Netanjahut_kerte_fel_kormanyalakitasra_az_izraeli_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a687cd-08b0-4508-92e1-68f51d530037","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Netanjahut_kerte_fel_kormanyalakitasra_az_izraeli_allamfo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:16","title":"Netanjahut kérte fel kormányalakításra az izraeli államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","shortLead":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","id":"20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f67f7f3-71b7-414f-8475-48948b250093","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:59","title":"Puskagolyóként lő ki a 800 lóerő fölé húzott Lamborghini divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","shortLead":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","id":"20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5b6449-233a-42a6-bb2b-1b47002604a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:19","title":"Szijjártó New Yorkig ment, hogy összehangolják az újabb Orbán–Putyin-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74286b5f-0dee-40f8-9787-2e00d831fbea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel autóversenyző rajongói mindenre képesek, ha a hősükről van szó.\r

","id":"20190924_Robert_Kubica_kapott_egy_himnuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74286b5f-0dee-40f8-9787-2e00d831fbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ac660a-082d-49c6-a48d-c7c471d02b45","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Robert_Kubica_kapott_egy_himnuszt","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:40","title":"Robert Kubica kapott egy himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]