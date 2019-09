Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","shortLead":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","id":"20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3263f4-41d5-4a2f-bebd-d7fc7be89a69","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:53","title":"Rágalmazás miatt ítélték el a francia MeToo-mozgalom elindítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez csak a megfelelő kulcsszavakat kell elsuttogni.","shortLead":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez...","id":"20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea171f4-b56a-460f-99bd-224229bd9779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:03","title":"Az Amazon megcsinálta a mikrót, amely érti a szavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg ez 2,6 millió forintnak felel meg, és több mint amennyivel idehaza támogatják az elektromosautó-vásárlást.","shortLead":"Jelenleg ez 2,6 millió forintnak felel meg, és több mint amennyivel idehaza támogatják az elektromosautó-vásárlást.","id":"20190926_Szepen_megtamogatjak_a_szlovakok_a_villanyautokat_ott_8000_eurot_ad_kormany_autonkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e713625-318f-47f0-a006-b26b41559146","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_Szepen_megtamogatjak_a_szlovakok_a_villanyautokat_ott_8000_eurot_ad_kormany_autonkent","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:59","title":"Vastagon beszáll a szlovák kormány a villanyautózásba, 8000 eurót adnak autónként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c006bd4-e8ac-458e-a344-0742849733a1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190925_Marabu_FekNyuz_Avanti_ragazzi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c006bd4-e8ac-458e-a344-0742849733a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe0246a-5f71-43fa-92ab-838ca5adbe98","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Marabu_FekNyuz_Avanti_ragazzi","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:37","title":"Marabu FékNyúz: Avanti ragazzi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A nagy narancssárga tengerben apróbb-nagyobb szigetek az ellenzéki politikusok által vezetett települések. A helyhatósági választáson több ilyen szigetet is elboríthat a tenger. A kimenetelt a kampányt jellemző országos adok-kapok is befolyásolhatja.","shortLead":"A nagy narancssárga tengerben apróbb-nagyobb szigetek az ellenzéki politikusok által vezetett települések...","id":"201939__helyi_csataterek__ellenzeki_vesztesegek__balegyenes__szigeti_veszedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9c39f3-88eb-4527-ace1-0805c18efff0","keywords":null,"link":"/360/201939__helyi_csataterek__ellenzeki_vesztesegek__balegyenes__szigeti_veszedelem","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:30","title":"Össztüzet vezényel az ellenzék a választáson, de van, ahol a Fidesz indít rakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","shortLead":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","id":"20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23639a1c-da59-415a-9d1e-1e2964dc88c2","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:26","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról a Drága örökösök sztárja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c61306-dd62-4b48-874c-ed598ab51281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentségtörés vagy sem, ezt a Chevrolet nem egy V8-as erőforrás segítette hozzá a hatalmas végsebességhez.","shortLead":"Szentségtörés vagy sem, ezt a Chevrolet nem egy V8-as erőforrás segítette hozzá a hatalmas végsebességhez.","id":"20190927_uj_rekord_338_kmhval_szaguldott_egy_elektromos_corvette__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c61306-dd62-4b48-874c-ed598ab51281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2727e7b3-73b1-47b3-9669-da3b1b0372dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_uj_rekord_338_kmhval_szaguldott_egy_elektromos_corvette__video","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:41","title":"Új rekord: 338 km/h-val száguldott egy elektromos Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont arra hívja fel a figyelmet, hamarosan három területen is nehéz meccsek várnak Orbán pártjára.","shortLead":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont...","id":"20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b1009f-0364-4ee7-a1c0-8745f10f4e26","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:35","title":"Háromszor verhetik ezt Orbán Viktoron vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]