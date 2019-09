Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi tárlaton.","shortLead":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi...","id":"201939_tarlat__szuletesnap_g20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3fdc-ffa2-4388-8d9b-b41f89fd78f1","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__szuletesnap_g20","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:30","title":"#g20 – 7x4 nem akármilyen képpel ünnepel a Godot Galéria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","shortLead":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","id":"20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913d7d0-7055-4e54-a242-fe45a7d2304f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:33","title":"Végre pontosan tudjuk, hova szállt le a Hold \"sötét oldalán\" a kínaiak űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","shortLead":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","id":"20190926_meghalt_jacques_chirac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3085f-0050-4979-89e3-f7be1a76ef07","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_meghalt_jacques_chirac","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:07","title":"Meghalt Jacques Chirac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok kerülnek víz alá, az ivóvizünket is fenyegeti a tengervíz és nem győzzük majd az emléktáblákat állítani a gleccsereknek, ha az emissziót nem szorítjuk vissza radikálisan és azonnal. Kijött az ENSZ új klímajelentése, amit 195 ország kormánya fogadott el. ","shortLead":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok...","id":"20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a987818-b2aa-49ff-8d9f-df12bc40adaa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:47","title":"Kijött az ENSZ-klímajelentés: Rá sem fogunk ismerni a bolygónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64c67dc-26ed-4b75-a590-72701bc4109e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindennel lehet foglalkozni idős korban, de a videojátékok nem feltétlenül tartoznak ide. Egy japán nő úgy látja, épp ennek köszönhetően maradt szellemileg friss.","shortLead":"Sok mindennel lehet foglalkozni idős korban, de a videojátékok nem feltétlenül tartoznak ide. Egy japán nő úgy látja...","id":"20190925_videojatek_demencia_szellemi_frissesseg_japan_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64c67dc-26ed-4b75-a590-72701bc4109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e679118-dac4-4f06-ac37-c4395f4f3b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_videojatek_demencia_szellemi_frissesseg_japan_no","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:33","title":"Egy idős japán nő állítja, a videojátékoktól maradt egészséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek Szíriába? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat a hvg360 hírháttér műsorából. Gergely Márton Keresztes Imrével beszélget. ","shortLead":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek...","id":"20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9758d617-b81a-433e-af42-67d243c9a7d6","keywords":null,"link":"/360/20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:00","title":"360 másodpercben válaszolunk: lesz-e újabb menekültválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","shortLead":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","id":"20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab923c8-28aa-49a3-96d2-2cab50d52779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:03","title":"Mostantól ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","shortLead":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","id":"20190926_kopes_will_smith_dj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa88c6-fd9e-49f4-9f73-e9439243ac14","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kopes_will_smith_dj","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:11","title":"Egy nő leköpte a Will Smith fellépésére érkező színesbőrű fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]