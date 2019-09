Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","shortLead":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","id":"20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07019a1e-7f28-42ae-bbbe-9ed78f2273e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:39","title":"21 új trolibusz áll forgalomba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek. Új szerelvényeket is ígérnek.","id":"20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d28e55-1767-4745-8fce-e571a28c54d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:44","title":"Felújítják a csepeli HÉV-et, a Kálvin térig járnak majd a szerelvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is kitértek a rendeletben.","shortLead":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is...","id":"20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474ee156-253a-45ce-941a-03edfdbec273","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:17","title":"Betiltották Oroszországban az erkélyeken való dohányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c68c68f-025f-4a21-9c29-67f66171c8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltűnnek Barbie domborulatai és Ken hasizmai is. ","shortLead":"Eltűnnek Barbie domborulatai és Ken hasizmai is. ","id":"20190925_Gendersemleges_Barbiebabakat_dob_piacra_a_Mattel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c68c68f-025f-4a21-9c29-67f66171c8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e59b03-7392-45c7-88c9-02ca3ff43d31","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Gendersemleges_Barbiebabakat_dob_piacra_a_Mattel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:36","title":"Jönnek a gendersemleges Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek, ahol még be kellene biztosítani a Fidesz győzelmét. Orbán Viktor vár, a miniszterei azonban már járják az országot.","shortLead":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek...","id":"20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f665e-b109-4bdf-991d-e62058411889","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"A miniszterek tüzet oltanak a kampányban, Orbán vár, Rogán nem mutatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5366f4ac-a4b1-46c2-8d05-e9c2cca81dd7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A feltehetőleg iráni részvétellel Szaúd-Arábia ellen végrehajtott légitámadás új, veszélyes fejezetet nyitott az öbölbeli konfliktusban. Trump nyáron már egyszer visszakozott egy Irán elleni katonai konfliktusból, noha részletekig kidolgozott terv volt rá. Teherán pedig egyre bátrabb, hisz gyengének látja Washingtont.","shortLead":"A feltehetőleg iráni részvétellel Szaúd-Arábia ellen végrehajtott légitámadás új, veszélyes fejezetet nyitott...","id":"201939__szaudi_kar__irani_szal__gyamoltalan_usa__tagadas_es_haritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5366f4ac-a4b1-46c2-8d05-e9c2cca81dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05772999-1f7f-419e-a647-c787a1006439","keywords":null,"link":"/360/201939__szaudi_kar__irani_szal__gyamoltalan_usa__tagadas_es_haritas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:00","title":"Miért nem támadja meg Iránt az USA?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","shortLead":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","id":"20190926_kopes_will_smith_dj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa88c6-fd9e-49f4-9f73-e9439243ac14","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kopes_will_smith_dj","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:11","title":"Egy nő leköpte a Will Smith fellépésére érkező színesbőrű fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli fülhallgatójával. A cél egyértelmű: az Apple AirPods dominanciájának megtörése.","shortLead":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli...","id":"20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8803d-0ba4-4f7b-856b-20bad96b76dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:03","title":"Nagy tudású, de olcsóbb vezeték nélküli fülest készített az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]