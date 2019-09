Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint egy magánutazó. Emellett több mint harmadával nőtt tavaly a nemzetközi konferenciák száma Magyarországon.","shortLead":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint...","id":"201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc33c3-208e-4ed8-8605-01542f73cd20","keywords":null,"link":"/360/201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:00","title":"Budapesten szárnyal, de már vidéken is felszálló pályán a konferenciaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás nem volt, és már mindent megjavítottak.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás...","id":"20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec67be5-e543-4827-a421-a1470f9c499b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:09","title":"Alig működő netbankra és mobilalkalmazásra panaszkodtak a CIB-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","shortLead":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","id":"20190930_belga_testverpar_halal_firenze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd24fd-c0bb-4128-b0bf-0ce7d8c365dc","keywords":null,"link":"/elet/20190930_belga_testverpar_halal_firenze","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:49","title":"Rejtélyes körülmények között halt meg egy belga testvérpár Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","shortLead":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","id":"20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7c98a3-4674-4c2c-ad1c-3777158f3c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Ürülékkel kenték össze az I. kerületi ellenzéki iroda ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch szétszedése során. Mintha csak a tavalyi Apple Watch Series 4-et kellett volna szétszedniük.","shortLead":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch...","id":"20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2f4f10-7bce-4262-8327-1a4238cc5155","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:03","title":"Szétszedték az Apple új óráját, érdekes dolgokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","shortLead":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","id":"20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44ba7e5-3d43-449e-bd9b-ed5a46c01572","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:30","title":"Új tulajdonoshoz kerülhet a magyar Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","shortLead":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","id":"20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c29266-cebc-424b-8b96-0ff7ba044164","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:24","title":"Így jártak, akik ingyen Csíki Sörre vágytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte végérvényesen jailbreakelhető. A törés ellen az Apple-nek nincs receptje.","shortLead":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte...","id":"20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4e579-640c-4341-b2a1-a7aecbea9faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:03","title":"Rájöttek, hogy szinte mindegyik iPhone feltörhető, de van ennél aggasztóbb hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]