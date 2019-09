Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező telefonjaiba.","shortLead":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező...","id":"20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d866c6c-8b57-4c11-be7a-243a42cbed71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:03","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, 108 megapixeles kamerája lesz az S11-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","id":"20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfe2a11-d989-4890-b2e3-1bd189579733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:25","title":"Ilyen a legújabb nyitott tetős Ferrari abszolút fapados kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és a szomszédságpolitikával foglalkozó EU-biztosi posztot, hogy az Európai Parlamenti jogi bizottsága ellenezte a magyar jelölt, Trócsányi László jelölését. Ez a poszt ugyanis Orbán szemében kulcsfontosságú – írta a Mediapart.fr francia híroldal. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és...","id":"20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282d37ed-cd53-4219-84d2-e17d555b158b","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:46","title":"Miért fontos Orbánnak a szomszédságpolitika - francia lap a Trócsányi-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Saudi Aramco hamarosan tőzsdére is mehet.","shortLead":"A Saudi Aramco hamarosan tőzsdére is mehet.","id":"20190930_Elkepeszto_osszeget_fizet_ki_osztalekkent_a_legnagyobb_olajvallalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c00e8-f6e7-4e75-b561-ac3e67f1205d","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Elkepeszto_osszeget_fizet_ki_osztalekkent_a_legnagyobb_olajvallalat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:32","title":"A cég, amely 23 ezer milliárd forintnyi osztalékot akar fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","shortLead":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","id":"20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8344-508b-4ccd-b18e-fc3ad59e0826","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:10","title":"Egyesülhet két európai szupergyorsvonat-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei hallhatók.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei...","id":"20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e24e1-b15c-4ed5-aa0c-04010c9cdc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:41","title":"Szabó Tímea: A Fidesz érdeke, hogy ellenzéki képviselőket hallgassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Széllel jön a hideg a hét közepén.","shortLead":"Széllel jön a hideg a hét közepén.","id":"20190929_27_fok_es_talajmenti_fagy_is_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20067f3b-b330-413a-ae04-64fe8fa75fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_27_fok_es_talajmenti_fagy_is_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:52","title":"27 fok és talajmenti fagy is várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]