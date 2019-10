Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hacsak nem történik a januárihoz hasonló baki.","shortLead":"Hacsak nem történik a januárihoz hasonló baki.","id":"20190929_nyugdij_folyositas_idopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c06353-159e-44c7-9e6c-1c509c34fb94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_nyugdij_folyositas_idopont","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:27","title":"Jó hír a nyugdíjasoknak: előbb érkezik a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","shortLead":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","id":"20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e724a8-3f06-4e0c-ba2f-d5f72b3a0735","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:45","title":"Itt az első kedvcsináló: jön a Stranger Things 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3370b9-0524-4782-af27-2fd08eb6eebc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elemlámpával próbálják elijeszteni az emberek a vaddisznókat Miskolcon - számolt be az RTL Klub híradója a nézők közlésére hivatkozva. ","shortLead":"Elemlámpával próbálják elijeszteni az emberek a vaddisznókat Miskolcon - számolt be az RTL Klub híradója a nézők...","id":"20190929_Elemlampaval_ijesztik_el_a_disznokat_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3370b9-0524-4782-af27-2fd08eb6eebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68472c7-ec1f-4262-bfa8-83317fbe20d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Elemlampaval_ijesztik_el_a_disznokat_Miskolcon","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:30","title":"Elemlámpával ijesztik el a disznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil tulajdonosát baleset érte.","shortLead":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil...","id":"20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adba43ef-b5ca-47f2-83fd-47e08885ab58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","timestamp":"2019. október. 01. 11:03","title":"Életmentő alkalmazást fejlesztenek a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két számjegyű maradt a keresetek emelkedése, igaz, eközben már az infláció is megnőtt.","shortLead":"Két számjegyű maradt a keresetek emelkedése, igaz, eközben már az infláció is megnőtt.","id":"20190930_KSH_362_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e448c0e1-719f-490e-a731-251a90fa6247","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_KSH_362_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:34","title":"KSH: 362 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket, a másik oldal, a kormánypárti sajtó viszont azt, hogy szivárogtat és konspirál a párt Karácsony Gergely mögött. De hol lehet az igazság, és kit kell, illetve nem kell keresni az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről múlt héten nyilvánosságra került hangfelvétel mögött?","shortLead":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket...","id":"20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1cf3e-34f7-4e92-adde-6c442e5952ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","timestamp":"2019. október. 01. 06:30","title":"\"A Fidesz nem végez ilyen pancser munkát\" - Ki hallgathatta le Karácsonyékat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért csatlakoztunk a kulcstémához: Klímariadó van!","shortLead":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért...","id":"20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072aed74-f343-47ba-8e83-98c8abecd91f","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:34","title":"Itt bizony klímariadó van - a HVG az ARC-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobiltelefonjának törlesztőjét akarják behajtani rajta, egy összegben. A szolgáltató 102 ezer forintot követel.","shortLead":"Mobiltelefonjának törlesztőjét akarják behajtani rajta, egy összegben. A szolgáltató 102 ezer forintot követel.","id":"20191001_Felszolito_leveleket_kuldozget_az_egyik_mobilszolgaltato_a_Hableany_elhunyt_matrozanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af1cc65-fcdc-4c26-915c-0322616755d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Felszolito_leveleket_kuldozget_az_egyik_mobilszolgaltato_a_Hableany_elhunyt_matrozanak","timestamp":"2019. október. 01. 08:00","title":"Felszólító leveleket küldözget az egyik mobilszolgáltató a Hableány elhunyt matrózának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]