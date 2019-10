Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet egy magyar vállalkozás valósítja meg.","shortLead":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet...","id":"201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6924873-fbb1-41ad-b523-a6a6cdd6ab2c","keywords":null,"link":"/360/201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:30","title":"Magyarok építenek szabadulószobákat Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének aktualizált kiadásából már az is kiderül, hogy miként lehet felismerni a deepfake technológiával készített hamis videókat, vagy mire kell vigyáznia a fiatalok körében egyre népszerűbb TikTok közösségi szolgáltatás használatakor, de még abban is segítséget nyújt, hogyan kell megóvni digitális eszközeinket, ha azokat otthonunktól távol, például szállodában vagy étteremben használjuk.","shortLead":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének...","id":"20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05966a4f-c47a-4f01-8090-743ee12c47e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:03","title":"Ingyen letöltheti azt a 154 oldalas könyvet, ami netezés közben nagy hasznára lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c569c9d0-45d2-4d40-9807-ead73a011e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktívan ment a mobilos fotózás az eseményen.","shortLead":"Aktívan ment a mobilos fotózás az eseményen.","id":"20190929_fidesz_kongresszus_novak_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c569c9d0-45d2-4d40-9807-ead73a011e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184ae25c-6dda-4f96-938c-bd08e4623301","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:31","title":"Erős volt a szelfiverseny a Fidesz-kongresszuson, de Novák Katalin kiütéssel nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","shortLead":"Többször is jelölték Grammy-díjra.","id":"20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9123a9c-4555-427e-9372-12662f0aa671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b27263a-e162-4d8a-9346-56c23d139a83","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Elhunyt_Jose_Jose_a_mexiko_dalherceg","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:23","title":"Elhunyt José José, a mexikó dalherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","shortLead":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","id":"20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd3cc6-5844-4406-beba-3c16bde64e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:29","title":"Leszakadó faág ölt meg egy 14 éves kislányt Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről. ","shortLead":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele...","id":"20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704aa0b-997d-4962-81bb-3d4752f954c7","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"A Pázmány anglisztika szakán tanul és dolgozik a menekült modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","shortLead":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","id":"20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c29266-cebc-424b-8b96-0ff7ba044164","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:24","title":"Így jártak, akik ingyen Csíki Sörre vágytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","shortLead":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","id":"20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9965d8a-e34f-4b08-b6c9-15663e743cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:45","title":"Ismerőseivel akarta megöletni a szüleit, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]