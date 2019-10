Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6c8612-c4ee-43e1-8f0f-f84ef2a0e5f1","keywords":null,"link":"/360/20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","timestamp":"2019. október. 01. 18:55","title":"Duma Aktuál: Sín sün és őzmozdony, avagy gondolatok a MÁV kabalafigura-pályázatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megállapodással a VDSZ minden gyógyszergyárban lezárta az idei bértárgyalásokat.","shortLead":"A megállapodással a VDSZ minden gyógyszergyárban lezárta az idei bértárgyalásokat.","id":"20191001_Elharult_a_sztrajkveszely_Tiszavasvariban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3600db-a648-41aa-b124-9a0974339c3b","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Elharult_a_sztrajkveszely_Tiszavasvariban","timestamp":"2019. október. 01. 21:55","title":"Nem lesz sztrájk a tiszavasvári Alkaloida gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki kifizette a 149 ezer forint adatszolgáltatási díjat, az felhasználhatja a közvetlen kampányához az adatokat.","shortLead":"Aki kifizette a 149 ezer forint adatszolgáltatási díjat, az felhasználhatja a közvetlen kampányához az adatokat.","id":"20191001_Nyolcvanan_megvettek_a_valasztasi_nevjegyzekben_szereplok_adatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524d8097-c3e7-4b46-81ba-8e26583218ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Nyolcvanan_megvettek_a_valasztasi_nevjegyzekben_szereplok_adatait","timestamp":"2019. október. 01. 05:20","title":"Nyolcvanan megvették a választási névjegyzékben szereplők adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9d3c4d-180d-4970-afa1-32a71274dfa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni sportkocsi egyedi megjelenést kapott és a motorjában is találtak némi extra erőt.","shortLead":"A zuffenhauseni sportkocsi egyedi megjelenést kapott és a motorjában is találtak némi extra erőt.","id":"20191001_tovabb_nemesitettek_a_legujabb_porsche_911et","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9d3c4d-180d-4970-afa1-32a71274dfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9b278-557b-4570-8ac0-3942dfcaaf7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_tovabb_nemesitettek_a_legujabb_porsche_911et","timestamp":"2019. október. 01. 13:21","title":"Tovább nemesítették a legújabb Porsche 911-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]