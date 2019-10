Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós azt mondta, ha a bíráló bizottság mégis elfogadná a jelenlegi ajánlatok valamelyikét, ő akkor is vétózni fog. ","shortLead":"Tarlós azt mondta, ha a bíráló bizottság mégis elfogadná a jelenlegi ajánlatok valamelyikét, ő akkor is vétózni fog. ","id":"20191001_Tarlos_Felulvizsgaljak_a_Lanchid_felujitasara_beadott_tul_draga_ajanlatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977e054b-9791-441b-8d25-c43675a5c7e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Felulvizsgaljak_a_Lanchid_felujitasara_beadott_tul_draga_ajanlatokat","timestamp":"2019. október. 01. 21:34","title":"Tarlós: Felülvizsgálják a Lánchíd felújítására beadott túl drága ajánlatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf14056-e74b-4b3e-b008-1e300b8be699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két napig várják az érdeklődőket a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Két napig várják az érdeklődőket a Papp László Sportarénában.","id":"20191002_A_legtobb_multi_egyidoben_egy_helyen__elstartolt_a_HVG_Allasborze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf14056-e74b-4b3e-b008-1e300b8be699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec414f2e-1680-49ce-bc55-3c20ceb39d1d","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_A_legtobb_multi_egyidoben_egy_helyen__elstartolt_a_HVG_Allasborze","timestamp":"2019. október. 02. 11:20","title":"A legtöbb multi egy időben, egy helyen - elstartolt a HVG Állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbb3881-ee30-437a-b5d4-fa99fc76cfca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 millió forint = 10 százalékkal kevesebb menetidő.","shortLead":"30 millió forint = 10 százalékkal kevesebb menetidő.","id":"20191002_Zoldhullamot_adott_at_Egerben_a_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbb3881-ee30-437a-b5d4-fa99fc76cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a053de6d-8048-429b-8e34-342910258ad9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Zoldhullamot_adott_at_Egerben_a_polgarmester","timestamp":"2019. október. 02. 18:32","title":"30 milliós zöldhullámot adott át Egerben a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és mint ami a kormányzati nyilatkozatokból kitetszik – írja Surányi György a HVG hetilapban.","shortLead":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és...","id":"20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363702-d959-4401-bf54-bb720bf03ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","timestamp":"2019. október. 03. 15:56","title":"Surányi: Akármilyen nyugodt az MNB, nagy bajok lehetnek a gyenge forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2694f67a-21a1-4176-93e8-cc308be00f41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha akarjuk tágas csomagtartójú családi autó, és ha akarjuk akkor egy kőkemény sportkocsi a négykarikás gyártó újdonsága. ","shortLead":"Ha akarjuk tágas csomagtartójú családi autó, és ha akarjuk akkor egy kőkemény sportkocsi a négykarikás gyártó...","id":"20191002_450_loeros_sportkombikent_erkezett_meg_az_uj_audi_rs4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2694f67a-21a1-4176-93e8-cc308be00f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68ee24b-e496-4c1d-b224-d269c9a2d0ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_450_loeros_sportkombikent_erkezett_meg_az_uj_audi_rs4","timestamp":"2019. október. 02. 13:21","title":"450 lóerős sportkombiként érkezett meg az új Audi RS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál jobb hotelbefektetés is. Ráadásul a piacot uraló két wellnesslánc, Európa legnagyobb gyógyszállócsoportja, a nemrég a Danubius-resortokat is márkaneve alá vonó Ensana, valamint a Mészáros-érdekeltségben levő Hunguest hotelek mellé nagyüzemben már csak egy különleges, Magyarországon még sosem látott termékkel lenne érdemes beszállni. A gond csak az, hogy a magyarok inkább pancsolni szeretnek, nem fizetnek külön szolgáltatásokért.","shortLead":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál...","id":"20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425cbf8-45c1-4ac0-a0b6-ca988f424a79","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","timestamp":"2019. október. 02. 06:30","title":"A magyaroknak máig a pancsolás a wellbeing - ettől szenved a magyar gyógyturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc2116-e80b-4ab7-ad62-62914919d888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viharral érkezett a hidegfront Zala és Somogy megyébe. Több helyen kidőlt fák miatt kellett intézkedniük a tűzoltóknak, illetve a bádogtetőket sem kímélte az ítéletidő.","shortLead":"Viharral érkezett a hidegfront Zala és Somogy megyébe. Több helyen kidőlt fák miatt kellett intézkedniük a tűzoltóknak...","id":"20191002_Fakat_dontott_ki_es_tetoket_tepett_fel_a_szel_Zalaban_es_Somogyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bc2116-e80b-4ab7-ad62-62914919d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a464d052-b6d7-4d4f-99c3-8d126f80b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Fakat_dontott_ki_es_tetoket_tepett_fel_a_szel_Zalaban_es_Somogyban","timestamp":"2019. október. 02. 18:58","title":"Fákat döntött ki, tetőket tépett fel a szél Zalában és Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]