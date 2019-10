Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést a lakások iránti igény ugrásszerű megugrása és az akut munkaerőhiány is segíti.","shortLead":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést...","id":"20191002_360Komuves_elemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742f51bb-83ad-44d0-b591-686144678e1a","keywords":null,"link":"/360/20191002_360Komuves_elemen","timestamp":"2019. október. 02. 09:06","title":"Hódítanak az építőipari robotok, és nem veszik el senki munkáját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia is kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on, a cikkben elérhető az első epizód. ","shortLead":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya...","id":"20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ec8-7c91-4002-997f-153d3efb0c34","keywords":null,"link":"/360/20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","timestamp":"2019. október. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Szomáliában utáltam a férfiakat, itt voltam már szerelmes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1 százalékra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék.","shortLead":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1...","id":"20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66139abc-8475-41fb-af07-dff25abd63dd","keywords":null,"link":"/360/20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","timestamp":"2019. október. 02. 12:00","title":"Medián: Utolérte Tarlóst Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","shortLead":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","id":"20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e6263e-6715-450f-a84d-d0239c70b0c7","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Több mint 60 millió forintot ért Jack Nicholson hírhedt fejszéje a Ragyogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","shortLead":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","id":"20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e82ea-e35f-48f2-bc87-8cf3d2415b80","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","timestamp":"2019. október. 02. 22:03","title":"Csütörtöktől ismét katonai konvojokra kell számítani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40 százaléka. Tarlós István szerint az új hitelek a fejlesztések miatt kellenek, nem a város működéséhez.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40...","id":"20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e0cfe-09dc-416b-a4d2-22f069481c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","timestamp":"2019. október. 01. 11:45","title":"A főváros hetente kért milliárdos OTP-hiteleket júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f6a8cd-e0a1-437e-a9a2-cd42b2b1cec9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zebra meglépett a cirkuszból, egy autópályára keveredett, ahol balesetet okozott.","shortLead":"A zebra meglépett a cirkuszból, egy autópályára keveredett, ahol balesetet okozott.","id":"20191002_Lelottek_egy_nemet_autopalyan_rohangalo_cirkuszi_zebrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f6a8cd-e0a1-437e-a9a2-cd42b2b1cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae20fbde-5adc-4e81-887d-5b4d2cf6eb26","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Lelottek_egy_nemet_autopalyan_rohangalo_cirkuszi_zebrat","timestamp":"2019. október. 02. 19:24","title":"Lelőttek egy német autópályán rohangáló cirkuszi zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","shortLead":"Ismerősei, kollégái és számtalan fiatal nő Yahoo-jelszavát szerezte meg a Yahoo egykori szoftvermérnöke.","id":"20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fe5fb-881e-4e58-86b8-6627f2e4b88d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_yahoo_adatlopas_reyes_daniel_ruiz","timestamp":"2019. október. 01. 18:03","title":"5 év börtönt kaphat a Yahoo volt alkalmazottja, mert szexképeket és -videókat lopott a felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]