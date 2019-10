Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","id":"20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729c342-86a0-4c6b-bd46-733049f8156d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","timestamp":"2019. október. 02. 13:25","title":"Szijjártó Amerikában: Magyarországon sajtószabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6bf76-83ad-4002-bb57-fcf93b0f8dca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezeket a nőket védené a távolságtartásról szóló, idén tíz éves törvény, de a magyarországi nőjogi szervezetek szerint sem a törvény, sem a távoltartás gyakorlata nem alkalmas arra, hogy hatékony, szakszerű védelmet nyújtson az áldozatok számára.","shortLead":"Ezeket a nőket védené a távolságtartásról szóló, idén tíz éves törvény, de a magyarországi nőjogi szervezetek szerint...","id":"20191001_Tobb_mint_220_ezer_not_bantalmaz_ma_a_partnere_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6bf76-83ad-4002-bb57-fcf93b0f8dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f20bf1b-1019-4660-a714-d007a852f26c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Tobb_mint_220_ezer_not_bantalmaz_ma_a_partnere_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 01. 13:30","title":"Több mint 220 ezer nőt bántalmaz ma a partnere Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","shortLead":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","id":"20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca06b17-c5e2-4186-a4a5-884eeff99c73","keywords":null,"link":"/sport/20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","timestamp":"2019. október. 02. 07:30","title":"Újabb magyar úszó választotta Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra a tárgyalássorozat.","shortLead":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra...","id":"20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a338eff-b308-4f66-b37e-75654f8d93f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. október. 02. 05:24","title":"Még ma bemutatja a brit kormány, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjtötték a legsikeresebben terjesztett összeesküvés-elméleteket és álhíreket, amelyekkel Greta Thunberget próbálják lejáratni.","shortLead":"Összegyűjtötték a legsikeresebben terjesztett összeesküvés-elméleteket és álhíreket, amelyekkel Greta Thunberget...","id":"20191002_Greta_Thunberg_hoax","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7d0ade-b1bb-4618-ad0d-f64a5a06ec68","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Greta_Thunberg_hoax","timestamp":"2019. október. 02. 12:37","title":"Greta Thunberg Soros katonája, az Iszlám Állam embere – van még vadabb hazugság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak megállapodni a turnék napidíjainak emeléséről, sztrájk jön október közepétől.","shortLead":"Nem tudtak megállapodni a turnék napidíjainak emeléséről, sztrájk jön október közepétől.","id":"20191002_Sztrajkba_lepnek_a_milanoi_operahaz_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794b0a8-b728-4166-ab7e-fb1d9633ed51","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Sztrajkba_lepnek_a_milanoi_operahaz_dolgozoi","timestamp":"2019. október. 02. 10:04","title":"Sztrájkba lépnek a milánói operaház dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több dunántúli járásban a viharos szél mellett jégeső és zivatarok alakulhatnak ki.","shortLead":"Több dunántúli járásban a viharos szél mellett jégeső és zivatarok alakulhatnak ki.","id":"20191002_Kiadtak_a_masodfoku_riasztast_zivatarveszely_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4775943f-a45e-4158-b466-b778e3c358c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Kiadtak_a_masodfoku_riasztast_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. október. 02. 16:09","title":"Kiadták a másodfokú riasztást - jégeső és nagy lehűlés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2694f67a-21a1-4176-93e8-cc308be00f41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha akarjuk tágas csomagtartójú családi autó, és ha akarjuk akkor egy kőkemény sportkocsi a négykarikás gyártó újdonsága. ","shortLead":"Ha akarjuk tágas csomagtartójú családi autó, és ha akarjuk akkor egy kőkemény sportkocsi a négykarikás gyártó...","id":"20191002_450_loeros_sportkombikent_erkezett_meg_az_uj_audi_rs4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2694f67a-21a1-4176-93e8-cc308be00f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68ee24b-e496-4c1d-b224-d269c9a2d0ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_450_loeros_sportkombikent_erkezett_meg_az_uj_audi_rs4","timestamp":"2019. október. 02. 13:21","title":"450 lóerős sportkombiként érkezett meg az új Audi RS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]