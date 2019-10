Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","shortLead":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","id":"20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb180dfb-e75c-494a-9778-d1120b4c2684","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","timestamp":"2019. október. 01. 19:47","title":"Karácsony 20 ezer forintos fűtési támogatást ígér minden rászoruló budapesti nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","shortLead":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","id":"20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b232d63-7025-403b-8bb8-a81e494f80f0","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","timestamp":"2019. október. 02. 17:08","title":"Még egy játékost behívott Rossi a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai elnök Jimmy Carter 95 éves, Orbán Viktor szülinapi levelében azt köszönte meg, hogy az elnöksége idején visszaadták a koronát Magyarországnak.","shortLead":"A volt amerikai elnök Jimmy Carter 95 éves, Orbán Viktor szülinapi levelében azt köszönte meg, hogy az elnöksége idején...","id":"20191001_A_Szent_Koronarol_irt_Jimmy_Carternek_leveleben_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2de1a25-457f-4549-81ef-c3a61e9a2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_A_Szent_Koronarol_irt_Jimmy_Carternek_leveleben_Orban","timestamp":"2019. október. 01. 16:06","title":"Orbán levelet írt Jimmy Carternek: Sosem felejtjük el a Szent Korona visszaadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyógyszereknek ellenálló kórokozókat terjeszthetnek a mosógépek – állapították meg a Bonni Egyetem kutatói egy gyerekkórházban végzett kutatás után. Az intézményben a Klebsiella oxytoca nevű baktérium terjedt az újszülöttek között. A forrás egy szokványos mosógép volt, melyben az újszülöttek ruhadarabjait mosták. Szerencsére nem történt veszélyes fertőzés.","shortLead":"Gyógyszereknek ellenálló kórokozókat terjeszthetnek a mosógépek – állapították meg a Bonni Egyetem kutatói...","id":"20191002_korokozo_mosogep_gyerekkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7436d9-f1cb-48d5-83b0-9c6d08f022b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_korokozo_mosogep_gyerekkorhaz","timestamp":"2019. október. 02. 09:03","title":"Veszélyes kórokozók terjedhetnek el a mosógépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","shortLead":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","id":"20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdb8ab-b5f6-42f0-8424-ea8881a3e951","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","timestamp":"2019. október. 03. 08:28","title":"Felpörgették a Hős utcai lakások kisajátítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs elég szakismeret sok raktárban ahhoz, hogy megfelelően kezeljék a helyzetet. A fertőzött szemek kiválogatása pedig jókora pluszköltséggel jár.","shortLead":"Nincs elég szakismeret sok raktárban ahhoz, hogy megfelelően kezeljék a helyzetet. A fertőzött szemek kiválogatása...","id":"20191002_Az_idei_buzatermes_otode_fertozott_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6695ad37-9f63-4b69-adba-44e710018c2f","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Az_idei_buzatermes_otode_fertozott_lehet","timestamp":"2019. október. 02. 07:46","title":"Az idei búzatermés ötöde fertőzött lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","id":"20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ff4aa5-c769-4cc7-8bcc-c46df99fe141","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","timestamp":"2019. október. 02. 17:26","title":"Összeütközött egy tankhajó egy hotelhajóval a Rajnán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]