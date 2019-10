Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","shortLead":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","id":"20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10f8aa-ef59-4f60-b2af-e72ac9582aec","keywords":null,"link":"/elet/20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","timestamp":"2019. október. 02. 14:29","title":"Bottal mentettek életet a sajószentpéteri rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre azért nem számítottunk. ","shortLead":"Erre azért nem számítottunk. ","id":"20191002_Megszavaztak_minden_idok_legjobb_Jobaratok_epizodjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0087f790-1014-4f98-a41e-f9d4b1c83063","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megszavaztak_minden_idok_legjobb_Jobaratok_epizodjat","timestamp":"2019. október. 02. 11:59","title":"Megszavazták minden idők legjobb Jóbarátok-epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea76acc-f43b-4ab6-8a50-428c3f7e2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Növényi törmeléket\" találtak egy műanyag dobozban.","shortLead":"\"Növényi törmeléket\" találtak egy műanyag dobozban.","id":"20191004_Valaki_elhagyott_negyed_kilo_kabitoszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea76acc-f43b-4ab6-8a50-428c3f7e2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb82a7e-8610-45d7-9b1e-effd6fb614ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Valaki_elhagyott_negyed_kilo_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 04. 07:03","title":"Valaki elhagyott negyed kiló kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér Londonban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér...","id":"20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895c67c1-f3ae-4330-96e3-b19ae9480e15","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","timestamp":"2019. október. 03. 17:30","title":"Radar 360: Bővült a Tiborcz-birodalom, rendőr ölt rendőröket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","shortLead":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","id":"20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53032d-4d60-4d51-864a-0d87a23fe994","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 04. 07:59","title":"Az új listavezető Tesla Model 3-ból többet adtak el, mint VW Polóból - Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbc92e9-95d4-4121-a6f9-4af797b939d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most megnézheti, mivel segítik a fedél nélkül élőket.","shortLead":"Most megnézheti, mivel segítik a fedél nélkül élőket.","id":"20191003_Kipakoltak_a_hajlektalanmento_autot_a_szocialis_munkasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbc92e9-95d4-4121-a6f9-4af797b939d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada40c4-d444-48a4-be9a-101fc0691b79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Kipakoltak_a_hajlektalanmento_autot_a_szocialis_munkasok","timestamp":"2019. október. 03. 18:46","title":"Kipakolták a hajléktalanmentő autót a szociális munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f6a8cd-e0a1-437e-a9a2-cd42b2b1cec9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zebra meglépett a cirkuszból, egy autópályára keveredett, ahol balesetet okozott.","shortLead":"A zebra meglépett a cirkuszból, egy autópályára keveredett, ahol balesetet okozott.","id":"20191002_Lelottek_egy_nemet_autopalyan_rohangalo_cirkuszi_zebrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f6a8cd-e0a1-437e-a9a2-cd42b2b1cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae20fbde-5adc-4e81-887d-5b4d2cf6eb26","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Lelottek_egy_nemet_autopalyan_rohangalo_cirkuszi_zebrat","timestamp":"2019. október. 02. 19:24","title":"Lelőttek egy német autópályán rohangáló cirkuszi zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatorna szerint nem voltak tényszerűek.","shortLead":"A csatorna szerint nem voltak tényszerűek.","id":"trumpcnn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ba5293-9b7c-4866-950e-13c802c797c2","keywords":null,"link":"/vilag/trumpcnn","timestamp":"2019. október. 04. 05:32","title":"A CNN megtagadta Trump két kampányvideójának sugárzását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]