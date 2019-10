Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"703ce6e6-1d1e-484f-9222-e54c32a1857c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyre valószínűbb, hogy a demokrata többségű képviselőház alkotmányos vádat emel az ukrán elnöktől kért politikai segítségét botcsinálta módon eltitkolni próbáló Donald Trump ellen, aki még bízhat abban, hogy a republikánusok a szenátusban pajzsot vonnak elé.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy a demokrata többségű képviselőház alkotmányos vádat emel az ukrán elnöktől kért politikai...","id":"201940__donald_trump__alkotmanyos_vademeles__republikanus_vedvonal__teljes_fegyverzetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=703ce6e6-1d1e-484f-9222-e54c32a1857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5370cd4-5a9e-4a42-b0e6-f73bebc02d6a","keywords":null,"link":"/360/201940__donald_trump__alkotmanyos_vademeles__republikanus_vedvonal__teljes_fegyverzetben","timestamp":"2019. október. 03. 13:00","title":"Kezdik sarokba szorítani a világ legnagyobb hatalmú vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","shortLead":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","id":"20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a1457-fa56-41d3-a1f7-75dc4a17204d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","timestamp":"2019. október. 03. 19:31","title":"Szakmai gyakorlaton halt meg egy 16 éves fiú Nagykátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel \"a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi\".","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk...","id":"20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5b1ac9-b210-45ac-8d18-8650abb85da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","timestamp":"2019. október. 03. 10:03","title":"Egy tudóscsapat váratlan bejelentése: együnk sok vörös húst, nyugodtan jöhet a kolbász is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak a francia kezdeményezésnek a lényege, amit egy grenoble-i pszichológusprofesszor, Marie-Line Bosse és társai vetettek fel.","shortLead":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak...","id":"201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41bf2ab-4c0e-49f9-b144-49cb5017d879","keywords":null,"link":"/360/201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","timestamp":"2019. október. 04. 10:00","title":"Annyival romlott a helyesírás, hogy felmerült új jelek bevezetése francia iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a4273d-210b-4f6e-8e34-40529a8a51b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint 100 kiállító, 500 művész több ezer alkotása 5 kontinens 25 országából – ezek az idei, immár kilencedik Art Market Budapest impozáns számai. Nagy nemzetközi sztárok is jönnek.","shortLead":"Több mint 100 kiállító, 500 művész több ezer alkotása 5 kontinens 25 országából – ezek az idei, immár kilencedik Art...","id":"201940_vasar__mutargyakkal_avilag_korul_art_market_budapest_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a4273d-210b-4f6e-8e34-40529a8a51b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a92a395-c456-4e52-a469-1424af0e989e","keywords":null,"link":"/360/201940_vasar__mutargyakkal_avilag_korul_art_market_budapest_2019","timestamp":"2019. október. 03. 16:00","title":"Ismeri José Curát? Nem az énekest, a fotóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc237d7-3403-41e1-a0ed-60f9fdb30bd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a ruha teszi a jó szomszédot.","shortLead":"Nem a ruha teszi a jó szomszédot.","id":"20191003_Alsonadragban_oltotta_a_tuzet_Jason_Donovan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cc237d7-3403-41e1-a0ed-60f9fdb30bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f690f0c-69d4-4ebe-a6f8-e047ef10dfe2","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Alsonadragban_oltotta_a_tuzet_Jason_Donovan","timestamp":"2019. október. 03. 11:07","title":"Alsónadrágban oltotta a tüzet Jason Donovan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","shortLead":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","id":"20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d1cf2c-85a7-442a-97d1-0d98f9aeffb4","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 03. 10:04","title":"Rendőrségi cellában végezte egy madár Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","shortLead":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","id":"20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e9f59-9019-41cb-a0db-5b27e4bc26c1","keywords":null,"link":"/sport/20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","timestamp":"2019. október. 02. 13:59","title":"Az utolsó simításokat végzik a Puskás Arénán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]