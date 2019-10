Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","id":"20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a079f4-1f52-4309-9c49-011197a532b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 11:42","title":"CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3d05-90d0-49ca-b225-fb6188483190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-szakértő felvázolta, hogy milyen lényegi változások érkezhetnek 2020 második és 2021 első felének eszközeibe.","shortLead":"A neves Apple-szakértő felvázolta, hogy milyen lényegi változások érkezhetnek 2020 második és 2021 első felének...","id":"20191003_apple_ipad_macbook_kepernyoje_oled_miniled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479a3d05-90d0-49ca-b225-fb6188483190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03708d-3214-4978-96d6-f319e1d99b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_apple_ipad_macbook_kepernyoje_oled_miniled","timestamp":"2019. október. 03. 14:03","title":"Változtat az Apple: OLED helyett jön a Mini-LED?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak az alsó ágakat fogják megrövidíteni az előírt védőtávolság miatt.","shortLead":"Csak az alsó ágakat fogják megrövidíteni az előírt védőtávolság miatt.","id":"20191004_pecel_platanfa_fakivagas_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9408cf6-d855-43f1-9377-68696debfbb6","keywords":null,"link":"/elet/20191004_pecel_platanfa_fakivagas_epitkezes","timestamp":"2019. október. 04. 16:56","title":"Nem fogják kivágni a péceli ikonikus platánfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli...","id":"20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d8e8c7-aca5-4bba-a1e7-dbb23e89ea85","keywords":null,"link":"/360/20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","timestamp":"2019. október. 04. 08:00","title":"Radar 360: Bírósági döntés a Facebook ellen, Pikó bocsánatkérést vár Kocsistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a4273d-210b-4f6e-8e34-40529a8a51b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint 100 kiállító, 500 művész több ezer alkotása 5 kontinens 25 országából – ezek az idei, immár kilencedik Art Market Budapest impozáns számai. Nagy nemzetközi sztárok is jönnek.","shortLead":"Több mint 100 kiállító, 500 művész több ezer alkotása 5 kontinens 25 országából – ezek az idei, immár kilencedik Art...","id":"201940_vasar__mutargyakkal_avilag_korul_art_market_budapest_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a4273d-210b-4f6e-8e34-40529a8a51b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a92a395-c456-4e52-a469-1424af0e989e","keywords":null,"link":"/360/201940_vasar__mutargyakkal_avilag_korul_art_market_budapest_2019","timestamp":"2019. október. 03. 16:00","title":"Ismeri José Curát? Nem az énekest, a fotóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszországi bankszektor történetének eddigi legsúlyosabb adatlopási ügyében mintegy hatvanmillió Sberbank-ügyfél személyes adatai kerülhettek ki a fekete piacra.","shortLead":"Az oroszországi bankszektor történetének eddigi legsúlyosabb adatlopási ügyében mintegy hatvanmillió Sberbank-ügyfél...","id":"20191003_A_Sberbank_60_millio_ugyfelenek_adatait_lophattak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16e6bea-56ce-4591-9a4c-21eb7cf95613","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_A_Sberbank_60_millio_ugyfelenek_adatait_lophattak_el","timestamp":"2019. október. 03. 20:05","title":"A Sberbank 60 millió ügyfelének adatait lophatták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","shortLead":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","id":"20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af0374-875e-4072-8d45-882611ff393c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Tengerimalacból készítenek fagylaltot Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]