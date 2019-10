Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","shortLead":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","id":"20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f4bb5-c74c-4ffa-963e-522d6523975a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","timestamp":"2019. október. 04. 13:34","title":"Busz ütközött autóval Veszprémben, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy volt a boldogság, amikor elénekelte a Happy Birthday-t.","shortLead":"Nagy volt a boldogság, amikor elénekelte a Happy Birthday-t.","id":"20191005_Dwayne_Johnson_szemelyesen_koszontotte_fel_a_100_eves_rajongojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97d2224-2841-445f-839a-26b15ad460db","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Dwayne_Johnson_szemelyesen_koszontotte_fel_a_100_eves_rajongojat","timestamp":"2019. október. 05. 08:11","title":"Dwayne Johnson személyesen köszöntötte fel a 100 éves rajongóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4213c87-0adc-40e5-b9d2-eb246b2e7209","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanpiacon nagy a verseny a reálisan árazott, esetleg áron alul kínált lakásokért, házakért. Ilyenkor általában az a befutó, aki gyorsabb. De mit tehetünk azért, hogy jobb helyzetbe kerüljünk ebben a millió forintokat érő versenyben? Adunk néhány tippet.","shortLead":"Az ingatlanpiacon nagy a verseny a reálisan árazott, esetleg áron alul kínált lakásokért, házakért. Ilyenkor általában...","id":"20191005_ingatlan_aron_alul_bankmonitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4213c87-0adc-40e5-b9d2-eb246b2e7209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4254372c-7e14-4ee1-95c1-084235e55cb7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191005_ingatlan_aron_alul_bankmonitor","timestamp":"2019. október. 05. 08:00","title":"Áron alul venne ingatlant? Így lehet könnyen befutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Itt a vége: januártól végleg lezárul az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 17 éves története. Utánajártunk, mit kell tennie annak, aki még nem váltott. ","shortLead":"Itt a vége: januártól végleg lezárul az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 17 éves története. Utánajártunk, mit kell...","id":"20191004_eva_2020_megszunes_kata_kiva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8826efe-e9ee-435b-bfd4-5ff5c1f3307c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_eva_2020_megszunes_kata_kiva","timestamp":"2019. október. 04. 17:00","title":"Könnyű vége lesz az egykor népszerű evának, de nem árt odafigyelni a váltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csütörtök este videoüzenetet intézett a lakossághoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket a Donyec-medencei konfliktus rendezését célzó legutóbbi minszki találkozón született egyezséggel kapcsolatosan, és leszögezte: Kijev semmilyen megállapodást nem írt alá a \"Moszkva által irányított kelet-ukrajnai szakadár területek\" képviselőivel.","shortLead":"Az ukrán elnök csütörtök este videoüzenetet intézett a lakossághoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket a Donyec-medencei...","id":"20191003_Zelenszkij_Semmilyen_megallapodast_nem_irtak_ala_a_szakadarokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb1e5a6-0d79-42d4-b547-51de9840396d","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Zelenszkij_Semmilyen_megallapodast_nem_irtak_ala_a_szakadarokkal","timestamp":"2019. október. 03. 22:10","title":"Zelenszkij: Semmilyen megállapodást nem írtak alá a szakadárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","shortLead":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","id":"20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06d4c8-8165-47c5-a1f1-8b793a8f4265","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","timestamp":"2019. október. 04. 06:41","title":"Libabőröztető autólista: elárverezik Paul Walker 21 járművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több brit lap is arról számolt be, hogy az Orbán-kormány azt ígérte Boris Johnsonnak, elintézi, hogy október 31-én Nagy-Britannia kiléphessen az EU-ból - a brit parlament akarata ellenére is.\r

","shortLead":"Több brit lap is arról számolt be, hogy az Orbán-kormány azt ígérte Boris Johnsonnak, elintézi, hogy október 31-én...","id":"20191005_A_magyar_kormany_paktumot_kotott_Boris_Johnsonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d9e3f5-75fd-4ed4-946e-2050510dd054","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_A_magyar_kormany_paktumot_kotott_Boris_Johnsonnal","timestamp":"2019. október. 05. 13:10","title":"A magyar kormány paktumot kötött Boris Johnsonnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. október. 03. 16:30","title":"Ugrás az ismeretlenbe: így tudnak érvényesülni a magyar vállalkozások külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]