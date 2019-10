Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","shortLead":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","id":"20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1d8508-3a66-4468-b961-07054c804765","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","timestamp":"2019. október. 07. 11:06","title":"Már 93 gyilkosságot ismert be az Egyesült Államok legbrutálisabb sorozatgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926ef944-bbfe-4149-b2a4-49ecf06d5036","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan dönti el a közösségi oldal, hogy mit látunk és mit nem az ismerőseink bejegyzéseiből? Két és fél perces gyorstalpaló a Deutsche Welle segítségével.","shortLead":"Hogyan dönti el a közösségi oldal, hogy mit látunk és mit nem az ismerőseink bejegyzéseiből? Két és fél perces...","id":"20191003_Igy_rejti_el_barataink_bejegyzeseit_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926ef944-bbfe-4149-b2a4-49ecf06d5036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984837f3-d26a-44a4-aa49-4f15bf83f427","keywords":null,"link":"/360/20191003_Igy_rejti_el_barataink_bejegyzeseit_a_Facebook","timestamp":"2019. október. 06. 13:15","title":"Így rejti el barátaink bejegyzéseit a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénes ezen a héten rendhagyóan indult neki összefoglalójának.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75c096b-ff5e-488b-9ac0-21a365ea36b3","keywords":null,"link":"/360/20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","timestamp":"2019. október. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Kruszovszky Dénes és a félreolvasott szavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok a felvételek, amelyekről egy kiszivárogtató blog névtelen szerzője azt állítja, hogy a polgármester szerepel rajtuk prostituáltak társaságában. Üzent viszont valami mást Facebookon. ","shortLead":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok...","id":"20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd62526-b87b-45bd-9688-b7ace474a464","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 06. 09:57","title":"\"Kitartunk\" – családi fotóval üzent Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz szerint ez nem fair, a kormánypárt visszalépést és időközi választást szeretne.","shortLead":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz...","id":"20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52c64-f0a4-482e-bfe1-104904e43fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","timestamp":"2019. október. 07. 10:53","title":"A Fidesz fair választást szeretne, az ellenzéki jelölt visszalépését kéri Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon láttunk Magyarországon. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon...","id":"20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a0333-c298-4111-832b-853d45c04603","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","timestamp":"2019. október. 06. 11:00","title":"Fülke: A Fidesz mindent le akar tarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ac4cd5-fd53-49ce-8b85-1c1e059fa2df","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Harmadik Birodalom megalapozásában a formatervezésnek is fontos szerepe volt – tárja a közönség elé a tabutörténetet egy holland múzeum. ","shortLead":"A Harmadik Birodalom megalapozásában a formatervezésnek is fontos szerepe volt – tárja a közönség elé a tabutörténetet...","id":"201940__naci_dizajn__holland_tarlat__nepauto_nepbutitas__horogkereszt_kiteritve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ac4cd5-fd53-49ce-8b85-1c1e059fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0033c56c-6e6a-4f18-9473-e816845cafcd","keywords":null,"link":"/360/201940__naci_dizajn__holland_tarlat__nepauto_nepbutitas__horogkereszt_kiteritve","timestamp":"2019. október. 06. 17:15","title":"Nem élmény, hanem tanulás megismerkedni a náci dizájnnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]