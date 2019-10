2015 óta egy dolog biztos a magyar menekültügyben, hogy újságíró nem teheti be lábát a tranzitzónába (és az egyre fogyatkozó számú) menekülttáborokba. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) most kimondta, ez a gyakorlat jogsértő. Az ítéletről a TASZ számolt be, amely az Abcúg egykori újságíróját, Szurovecz Illést képviselte. Ő be akart jutni a debreceni nyílt menekülttáborba, de elutasították kérelmét arra hivatkozva, hogy a tudósítás eljuthat a menekültek országaiba, és ott hátrányt szenvedhetnek – igaz, az újságíró minden esetben engedélyt kért volna a fényképek közléséhez az érintettektől, és a személyes információk közléséhez is.

Debrecen, Menekülttábor © MTI / Czeglédi Zsolt

A bíróság a megindított perben azt állapította meg, hogy nincs hatásköre eljárni, így aztán az EJEB-hoz fordult az érintett. Ott megállapították, hogy az újságírói elzárás súlyos jogsértés, a közönségnek is kárt okoz, mert az újságíró nem tudja ellátni feladatát, leleplezni az esetleges jogsértéseket.

Az EJEB kimondta, hogy a magyar hatóságok az újságírói munka lényegébe avatkoztak be, amikor ellehetetlenítették, hogy Szurovecz maga végezhesse el a cikkéhez a kutatómunkát.

A magyar állam azzal védekezett, Szurovecz dolgozhatott volna jelentésekből, vagy interjúzhatott volna a táboron kívül emberekkel, de az EJEB azt az újságírói alapvetést tudta csak erre kifejteni, hogy az első kézből szerzett, az újságíró által ellenőrzött információ sokkal értékesebb a más forrásoktól, áttételesen megszerzett adatokhoz képest.

Tranzitzóna © Reviczky Zsolt