Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Carrie Lam hongkongi kormányzó közölte, bár bízik abban, hogy a városállam képes lesz önmaga megoldani hónapok óta tartó válságát, nem zárja ki a kínai hadsereg beavatkozásának a lehetőségét. ","shortLead":"Carrie Lam hongkongi kormányzó közölte, bár bízik abban, hogy a városállam képes lesz önmaga megoldani hónapok óta...","id":"20191008_Nem_zarja_ki_a_hongkongi_kormanyzo_a_kinai_csapatok_behivasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759c1b80-6d23-43d6-87ba-ede4982baa35","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Nem_zarja_ki_a_hongkongi_kormanyzo_a_kinai_csapatok_behivasat","timestamp":"2019. október. 08. 17:04","title":"Nem zárja ki a hongkongi kormányzó a kínai csapatok behívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","shortLead":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","id":"20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88f2b1-04ce-4514-be62-8f8e7a62d7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","timestamp":"2019. október. 07. 16:15","title":"Fotó: Kisbusz vontatta a trélert, ami egy kisbuszt vontatott, ami még egy trélert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd önkormányzatot. Donald Trumpnak egy nappal a bejelentése után leeshetett, hogy nem volt szerencsés lépés magára hagyni a szövetségest","shortLead":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd...","id":"20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195d605-5d3a-4ad5-b427-2ee4b8a7d8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:55","title":"Trump tálcán kínálta fel a kurdokat Erdogannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7234e5a8-e18a-4873-99d3-a9db7d4b0b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából két átlagos háztartásnak elegendő áramot termel egy-egy ilyen egység. ","shortLead":"Nagyjából két átlagos háztartásnak elegendő áramot termel egy-egy ilyen egység. ","id":"20191007_Szelturbinakat_hajtanak_az_elszaguldo_buszok_levegojevel_Isztambulban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7234e5a8-e18a-4873-99d3-a9db7d4b0b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf71-0837-4c95-8356-159e2e3c106b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Szelturbinakat_hajtanak_az_elszaguldo_buszok_levegojevel_Isztambulban__video","timestamp":"2019. október. 07. 16:19","title":"Szélturbinákat hajtanak az elszáguldó buszok levegőjével Isztambulban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","shortLead":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","id":"20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78809158-2841-42ad-8e5e-462bd1d33ef9","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Samuel L. Jackson beolvasott Scorsesének a Marvel-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A szexbotrányba keveredett győri polgármester fia is felbukkan abban az üzleti körben, amelyhez Borkai Zsolt luxusjachtos kiruccanását kötik.\r

\r

","shortLead":"A szexbotrányba keveredett győri polgármester fia is felbukkan abban az üzleti körben, amelyhez Borkai Zsolt...","id":"20191007_Igy_tart_ki_a_Borkai_csalad_joban_rosszban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0066b4e-fbca-4065-9dfd-916af2d35687","keywords":null,"link":"/360/20191007_Igy_tart_ki_a_Borkai_csalad_joban_rosszban","timestamp":"2019. október. 07. 19:05","title":"Így tart ki a Borkai család jóban, rosszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Öt nap alatt megtelt a nézőtér azon része, amit meg lehetett tölteni.","shortLead":"Öt nap alatt megtelt a nézőtér azon része, amit meg lehetett tölteni.","id":"20191008_Tizenotezer_gyerek_biztatja_a_magyar_valogatottat_az_azeriek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433bc4d6-002d-4273-a71f-e9d896bfa2b3","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Tizenotezer_gyerek_biztatja_a_magyar_valogatottat_az_azeriek_ellen","timestamp":"2019. október. 08. 17:14","title":"Tizenötezer gyerek biztatja a magyar válogatottat az azeriek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.","shortLead":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több...","id":"201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc53247-ea17-4310-94bd-292af6521a54","keywords":null,"link":"/360/201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","timestamp":"2019. október. 07. 10:30","title":"Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]