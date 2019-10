Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel jelentkezett Nick Cave és zenekara.

\r

Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel... A lélegzet eláll – Nick Cave új nagylemeze 2019. október. 10. 10:55

Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit miniszterelnök ennek érdekében. Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit... Újrakezdődtek a Brexit-tárgyalások Brüsszelben a sikeres brit-ír csúcs után 2019. október. 11. 14:32

Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt. Egy német neonácit gyanúsítanak a hallei lövöldözéssel 2019. október. 09. 21:14

Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt. Vádat emeltek VV Fanni feltételezett gyilkosa ellen 2019. október. 11. 09:33

A kisebb-nagyobb mértékben látássérülteket segíti az új Chrome-funkció, amely "megmutatja" milyen kép látható a weboldalon. Sokak internetezését könnyíti meg a Chrome új funkciója 2019. október. 10. 19:03

Szolnoki beruházást jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter, ott kaptuk el egy gyors interjúra Borkai Zsolt ügyéről, illetve a legújabb vétó miatt. Mint kiderült, Magyarország tényleg blokkolta, hogy az EU figyelmeztesse Törökországot a szír beavatkozás következményeire. Szijjártó megindokolta, miért. Szolnoki beruházást jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter, ott kaptuk el egy gyors interjúra Borkai Zsolt ügyéről, illetve a legújabb vétó miatt. Mint kiderült, Magyarország tényleg blokkolta, hogy az EU figyelmeztesse Törökországot a szír beavatkozás következményeire. Szijjártó megindokolta, miért. Szijjártó Péter elismerte: blokkolta a törökök figyelmeztetését – videóinterjú 2019. október. 10. 14:45

Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt megpróbálunk beszerezni. De ez nem elég: a vállalatok mögötti emberekre is oda kell figyelnünk. Elkerülhető kockázatok: mire jó a vállalati partnerkontroll? 2019. október. 10. 11:30

Rákosfalvy Zoltánnak jelenleg több érvényben lévő szerződése is van a várossal, illetve a város cégeivel, az ellenzék ezek megszüntetését akarja elérni. Rendkívüli közgyűlésen bontatná fel az ellenzék Borkai ügyvédjének a szerződéseit 2019. október. 11. 11:10