Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai menekültet küld országából Európába, ha az EU megszállásnak minősíti a szerdán megkezdett török hadműveletet Északkelet-Szíriában.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai...","id":"20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47176373-5a35-44a5-991b-7f190edce0d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","timestamp":"2019. október. 10. 16:12","title":"Erdogan több millió szíriai menekült Európába küldésével fenyegeti az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A meteorológusok szerint a Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban 1200 ember halálát okozta.","shortLead":"A meteorológusok szerint a Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban 1200 ember halálát okozta.","id":"20191011_vihar_japan_hagibis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dafb9-f2a9-4f63-a2d6-d0ae1d796418","keywords":null,"link":"/elet/20191011_vihar_japan_hagibis","timestamp":"2019. október. 11. 07:10","title":"Az évszázad vihara közeledik Japánhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","shortLead":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","id":"20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce87dc8f-6c7f-4ed4-ae33-8cdb9ae81a9b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","timestamp":"2019. október. 11. 17:12","title":"Beismerte tettét a hallei lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött a Hableánynak. Az első szakértő ellen fegyelmi eljárás indul.","shortLead":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött...","id":"20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f4de04-4352-40da-8550-b57302226254","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","timestamp":"2019. október. 10. 20:21","title":"Nem törölt adatokat a a Viking kapitánya a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb az utolsó lumpenprolinál, viszont sokkal drágább tartani.","shortLead":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb...","id":"20191012_Proletardiktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08218f-bf47-4903-b21a-54c5e3402958","keywords":null,"link":"/360/20191012_Proletardiktatura","timestamp":"2019. október. 12. 08:15","title":"Tóta W.: Amikor a prolik diktálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","shortLead":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","id":"20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ceff44-4f47-4c9c-8002-c160fa6d5546","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2019. október. 10. 19:14","title":"Árokba csapódott, majd fennakadt egy fán egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61f936-2e3c-4903-8629-5ea4902d474a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olcsó és látványos módszer.","shortLead":"Olcsó és látványos módszer.","id":"20191011_Video_repulorol_lott_fel_muholdat_a_NASA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb61f936-2e3c-4903-8629-5ea4902d474a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11fe455-a0bb-42de-a778-94ae0bd85d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Video_repulorol_lott_fel_muholdat_a_NASA","timestamp":"2019. október. 11. 10:29","title":"Videó: repülőről lőtt fel műholdat a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi ezt – vallotta, mondta, írta. És meg is mutatta.



","shortLead":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi...","id":"20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f20def5-2154-4e29-b2f9-2dc0a3f87360","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","timestamp":"2019. október. 10. 20:00","title":"Vekerdy: a pszichológia popsztárja és a közoktatás lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]