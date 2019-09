Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","shortLead":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","id":"20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a08796-a6b0-4475-93a9-ff11ac0f525e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:21","title":"Új zsinagógát avattak Újlipótvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez is egy tévés szempont.","shortLead":"Ez is egy tévés szempont.","id":"20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1ebaf-f850-4533-9e3e-3dec97fa963a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:24","title":"Az Orbánt is kifigurázó showman a Trónok harcának köszönte meg az újabb Emmy-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás.","shortLead":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos...","id":"20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ba1b8-2bb8-40b7-93f7-6d867bcf3bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:04","title":"Nem létezik az a kategória, amelybe az EMIH-et emelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki vasárnap ismertette programját, és újból kihívta Tarlós Istvánt vitára. A rendezvényen Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságot ígért, Kálmán Olga pedig azt mondta, nem elég, ha egy kerület szépül, a NER a polgármestereken keresztül nyújtogatja csápjait.","shortLead":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki...","id":"20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba82fd-a869-4f30-9521-152803dde171","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:28","title":"Ingyen BKV a gyerekeknek, Budapest alkotmány - Karácsony Gergely programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a kancelláriáról is.","shortLead":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és...","id":"20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a774e9-1901-4927-ae87-cde413bd395d","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:10","title":"Éger: Nem igaz, hogy az orvosok kifütyülték az államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előzetes adatai szerint a 2015 és 2019 közötti időszak a legmelegebb egymást követő öt év volt az időjárási feljegyzések 150 évvel ezelőtti kezdete óta, az átlaghőmérséklet ebben az időszakban világszerte 1,1 Celsius-fokkal volt magasabb, mint az 1850–1900 közötti időszakban.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előzetes adatai szerint a 2015 és 2019 közötti időszak a legmelegebb egymást...","id":"20190924_wmo_meteorologiai_vilagszervezet_jelentes_2015_2019_legforrobb_ot_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adc34a7-b8f3-40e2-bd81-806cfab1f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_wmo_meteorologiai_vilagszervezet_jelentes_2015_2019_legforrobb_ot_ev","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:03","title":"150 év szomorú rekordja dőlt meg: a 2015–2019-es időszak volt a legforróbb, mióta csak mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","shortLead":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","id":"20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d545b-ed5d-4a0f-987a-590a339197c0","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Jáksó László megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]