[{"available":true,"c_guid":"9343bb50-6a62-4498-90c7-2f08afb84f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely szövetségeseivel péntek este, az önkormányzati választások előtt két nappal. A rendezvényen többen is arról beszéltek, hogy közel a győzelem. ","shortLead":"A Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely szövetségeseivel péntek este, az önkormányzati...","id":"20191011_karacsony_gergely_kampanyzaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9343bb50-6a62-4498-90c7-2f08afb84f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9addca63-7e91-41e3-b429-a300cb58a20a","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_karacsony_gergely_kampanyzaro","timestamp":"2019. október. 11. 18:16","title":"Ellenzéki kampányzáró: \"Karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy visszavegyük a várost\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel...","id":"20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295765-8d77-44d1-8fb1-8dd2a7dfd074","keywords":null,"link":"/360/20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 17:30","title":"Radar 360: bíróság elé kerülhet a menekültéheztetés, bukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisebb-nagyobb mértékben látássérülteket segíti az új Chrome-funkció, amely \"megmutatja\" milyen kép látható a weboldalon.","shortLead":"A kisebb-nagyobb mértékben látássérülteket segíti az új Chrome-funkció, amely \"megmutatja\" milyen kép látható...","id":"20191010_google_chrome_mesterseges_intelligencia_kep_felcimkezese_latasserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d6e74d-3e90-4e20-bf2c-e9901436c1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_google_chrome_mesterseges_intelligencia_kep_felcimkezese_latasserult","timestamp":"2019. október. 10. 19:03","title":"Sokak internetezését könnyíti meg a Chrome új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel ismerőseinket támogathatjuk, azt is jelezve: forduljanak hozzánk bizalommal.","shortLead":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel...","id":"20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f69cd-2c44-47d8-b075-001777b3c80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Új matricák jönnek a Facebookra, sokat segíthet vele, ha használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sylvie Goulard az egyik csúcsportfólióra volt esélyes, a parlament azonban nem a felkészültségét vonta kétségbe.","shortLead":"Sylvie Goulard az egyik csúcsportfólióra volt esélyes, a parlament azonban nem a felkészültségét vonta kétségbe.","id":"20191010_europai_bizottsag_sylvie_goulard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d61500-fd6d-46bb-96db-f0c0b7da87e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_europai_bizottsag_sylvie_goulard","timestamp":"2019. október. 10. 15:23","title":"Újabb bukás az EP-ben: leszavazták a bizottság francia jelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","shortLead":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","id":"20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e272ac-fc3e-4445-b880-c21ce2ecc0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","timestamp":"2019. október. 11. 08:58","title":"Álló teherautóba csattant egy busz Litkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás előtt két nappal aktivizálta magát a korábban leginkább kormánypárti kampányeszközként funkcionáló egykori Amygdala Közvéleménykutató Intézet – nagyon szeretnék tudni, a Borkai-ügy hogyan hat ki a Fidesz országos teljesítményére.\r

\r

","shortLead":"A választás előtt két nappal aktivizálta magát a korábban leginkább kormánypárti kampányeszközként funkcionáló egykori...","id":"20191011_Ketsegbeesetten_merik_a_Borkaiugy_a_fideszes_jeloltek_szereplesere_gyakorolt_hatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb5aa24-48b8-4b6b-8e08-13aaa4d55825","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Ketsegbeesetten_merik_a_Borkaiugy_a_fideszes_jeloltek_szereplesere_gyakorolt_hatasat","timestamp":"2019. október. 11. 11:04","title":"Már mérik, hogyan befolyásolja a fideszes jelöltek szereplését a Borkai-ügy ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas. A hvg.hu heti közéleti podcastjában Domány Andrással elemezzük a lehetséges forgatókönyveket.","shortLead":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas...","id":"20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc076df9-c0b9-4703-9380-09d0e8acf24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","timestamp":"2019. október. 12. 10:00","title":"Fülke: a lengyeleknél egy személyben ölt testet Orbán és Kádár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]