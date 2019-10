Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","shortLead":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","id":"20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80c8cd-4ccb-4e53-9f23-5823671918ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","timestamp":"2019. október. 13. 16:51","title":"„A Fideszre akarsz szavazni, ugye?” – kiabálta a szavazatszámláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","shortLead":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","id":"20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940b96b1-b418-4898-8c90-250d6d983e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","timestamp":"2019. október. 12. 11:46","title":"A nap lúzere: a férfi, aki festékkel rajzolt rendszámot magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","shortLead":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","id":"20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e6c172-e72d-469a-a00c-e18f1fd47294","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","timestamp":"2019. október. 12. 14:18","title":"Két nappal a választások előtt átadtak egy csúszdaparkot, a szülők szerint balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","shortLead":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","id":"20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72ed7c4-0855-4e38-8edc-3f227ee1d234","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","timestamp":"2019. október. 13. 07:29","title":"Délig még lehet mozgóurnát igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel, milyen volt az első hét. Volt, amikor a parlamenti választás győztese az önkormányzatit is megnyerte, volt, amikor elbukta. Ahány választás, annyiféle kimenetel, ez a múlt tanulsága. ","shortLead":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dca0f9-636d-4ef9-83cc-f61f053e7e89","keywords":null,"link":"/360/20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","timestamp":"2019. október. 13. 16:30","title":"Hét választás Magyarországon - 1990-2014","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","shortLead":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","id":"20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed0990-927a-4c93-945d-2f7cb359e81b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","timestamp":"2019. október. 12. 13:55","title":"Szabálytalanul parkoló autók állták el a mentőbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","shortLead":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","id":"20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f004eb3-f9fd-4f2c-93fd-241347d9187c","keywords":null,"link":"/sport/20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","timestamp":"2019. október. 12. 20:55","title":"Hosszú és Milák a szombatot is bearanyozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó közúti versenyautó lett. ","shortLead":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó...","id":"20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30e47bd-3221-4fff-a1f6-1f9fa02b6c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 12. 14:00","title":"Nem tréfa, trófea: meghajtottuk a 300 lóerős Renault Megane-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]