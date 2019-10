Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee245c3-b75d-4790-a68d-361a5848e244","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A skót miniszterelnök szerint a Brexit után nem egész gyorsan visszatérhetnének az EU-ba független országként.","shortLead":"A skót miniszterelnök szerint a Brexit után nem egész gyorsan visszatérhetnének az EU-ba független országként.","id":"20191013_Skocia_mint_EUtag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee245c3-b75d-4790-a68d-361a5848e244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d87cac-9bca-4eaa-8127-ef69067ba82e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Skocia_mint_EUtag","timestamp":"2019. október. 13. 13:45","title":"Skócia mint EU-tag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta a Népszavának a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.","shortLead":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta...","id":"20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a667b05-db56-4271-bf8f-06ae13c4301c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","timestamp":"2019. október. 12. 20:48","title":"Egyre többen élnének a \"rabszolgatörvénnyel\" az autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","shortLead":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","id":"20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed0990-927a-4c93-945d-2f7cb359e81b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","timestamp":"2019. október. 12. 13:55","title":"Szabálytalanul parkoló autók állták el a mentőbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték...","id":"20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648b61de-1040-46f1-8703-0cd237038505","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","timestamp":"2019. október. 11. 20:40","title":"Menet közben rúgta ki élettársát az autóból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét destabilizálódhat a régió.","shortLead":"Ismét destabilizálódhat a régió.","id":"20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7c9a11-8684-4300-b5e7-37dd298b6cac","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Merkel_a_sziriai_torok_beavatkozas_azonnali_leallitasat_surgeti_Erdogantol","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Merkel a szíriai török beavatkozás azonnali leállítását sürgeti Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki főpolgármester-jelölt azt mondta, semmilyen eredményt nem tartana kudarcnak.","shortLead":"Az ellenzéki főpolgármester-jelölt azt mondta, semmilyen eredményt nem tartana kudarcnak.","id":"20191013_Karacsony_Gergely_komoly_tetekben_fogadott_a_gyozelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b55797-fe73-4afd-9928-899b769b78f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_komoly_tetekben_fogadott_a_gyozelemre","timestamp":"2019. október. 13. 11:10","title":"Karácsony Gergely komoly tétekben fogadott a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","shortLead":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","id":"20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f004eb3-f9fd-4f2c-93fd-241347d9187c","keywords":null,"link":"/sport/20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","timestamp":"2019. október. 12. 20:55","title":"Hosszú és Milák a szombatot is bearanyozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68020c80-f01a-4891-aaad-71b918f28d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője a győri helyzetről is nyilatkozott lapunknak, mint mondta, megdöbbenti a magas részvétel.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője a győri helyzetről is nyilatkozott lapunknak, mint mondta, megdöbbenti a magas részvétel.","id":"20191013_tordai_bence_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68020c80-f01a-4891-aaad-71b918f28d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424446ef-028f-4e43-84a0-272a1566034a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_tordai_bence_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 18:59","title":"Tordai: Ez nagyon durva kampány volt, féltettem Gergőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]