[{"available":true,"c_guid":"0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé finomkodók inkább azt mondják: íme a bizonyíték, hogy Katarnak soha többé semmilyen nagy sporteseményt nem szabad odaadni. Hiába, három év múlva jön a foci-vb, a távlati cél pedig az olimpiarendezés.","shortLead":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé...","id":"20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a0c72-2491-447a-b5f5-e66bc8db7f0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","timestamp":"2019. október. 12. 16:00","title":"Méregdrága, nézők nélküli, ám korrupciógyanúval teli volt a foci-vb főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","shortLead":"Szeretné elérni az önkormányzat, hogy Kaszásdűlő nagy részét átminősítsék lakó-pihenő övezetté.","id":"20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6cfb-85c5-422d-9ad2-4f7f1e0b0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7d560-63d8-4b7a-b48a-2d9a96fcd6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Elege_lett_Obudanak_a_sok_wazes_autobol_akik_minden_utcat_elleptek","timestamp":"2019. október. 11. 16:38","title":"Elege lett Óbudának a sok Waze-s autósból, akik minden utcát elleptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa9f67-0e44-42fd-beed-3a8c7cafe2d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületi Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje szövetségeseivel péntek este. A rendezvények felszólalók közül többen is arról beszéltek, hogy közel a győzelem.\r

","shortLead":"A VII. kerületi Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje...","id":"20191012_karacsony_gergely_kampanyzaro_valasztok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2caa9f67-0e44-42fd-beed-3a8c7cafe2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ddecf2-92fe-4c9a-8ae2-0830a03b1d66","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_kampanyzaro_valasztok","timestamp":"2019. október. 12. 09:20","title":"\"Most annyi botrány van, de a Borkai, az überelt mindent\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545ccdfe-2bd0-47c7-89e5-96999f16b8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szavazott, majd utána válaszolt a Borkai Zsoltot érintő kérdésekre. ","shortLead":"Orbán Viktor szavazott, majd utána válaszolt a Borkai Zsoltot érintő kérdésekre. ","id":"20191013_Orban_a_Borkaiugyrol_Majd_hetfon_mondom_el_a_velemenyem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=545ccdfe-2bd0-47c7-89e5-96999f16b8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d96478-de1d-4dd0-b1df-fe940ca16ed9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Orban_a_Borkaiugyrol_Majd_hetfon_mondom_el_a_velemenyem","timestamp":"2019. október. 13. 08:59","title":"Orbán a Borkai-ügyről: \"Majd hétfőn mondom el a véleményem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7ca629-f744-42ba-91cc-0d35c92c6796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything csatorna üzemeltetője általában más témában készít videókat, de ezúttal kivételt tett, és életben hagyta a tesztkészüléket. A főszerepben a Galaxy Fold.","shortLead":"A JerryRigEverything csatorna üzemeltetője általában más témában készít videókat, de ezúttal kivételt tett, és életben...","id":"20191011_samsung_galaxy_fold_jerryrigeverything_strapateszt_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa7ca629-f744-42ba-91cc-0d35c92c6796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d765ee-9d5d-4338-b85b-32d7b70bbf1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_samsung_galaxy_fold_jerryrigeverything_strapateszt_video","timestamp":"2019. október. 11. 19:03","title":"Szétkapták a Samsung 700 ezres mobilját, most megnézheti, mit rejt belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb az utolsó lumpenprolinál, viszont sokkal drágább tartani.","shortLead":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb...","id":"20191012_Proletardiktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08218f-bf47-4903-b21a-54c5e3402958","keywords":null,"link":"/360/20191012_Proletardiktatura","timestamp":"2019. október. 12. 08:15","title":"Tóta W.: Amikor a prolik diktálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"Horn Andrea","category":"vilag","description":"Az évszázad tájfunja közeledik Japán felé: a Hagibisz olyan erős és pusztító lehet, mint az a vihar, az Ida, amelyik 1958-ban több mint ezer ember életét követelte. A jövő évi olimpiát a tájfunszezon közepén rendezik majd, de nem ez az egyetlen veszély, amely a sportolókat és a szigetországba érkező több százezer nézőt fenyegeti.","shortLead":"Az évszázad tájfunja közeledik Japán felé: a Hagibisz olyan erős és pusztító lehet, mint az a vihar, az Ida, amelyik...","id":"20191012_hagibis_tajfun_tokio_olimpia_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9ecc8-0ff6-468b-a192-5dab853aaf39","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_hagibis_tajfun_tokio_olimpia_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2019. október. 12. 12:00","title":"Elsöpörheti egy tájfun a tokiói olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]