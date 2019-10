Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2caa9f67-0e44-42fd-beed-3a8c7cafe2d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületi Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje szövetségeseivel péntek este. A rendezvények felszólalók közül többen is arról beszéltek, hogy közel a győzelem.\r

","shortLead":"A VII. kerületi Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje...","id":"20191012_karacsony_gergely_kampanyzaro_valasztok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2caa9f67-0e44-42fd-beed-3a8c7cafe2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ddecf2-92fe-4c9a-8ae2-0830a03b1d66","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_kampanyzaro_valasztok","timestamp":"2019. október. 12. 09:20","title":"\"Most annyi botrány van, de a Borkai, az überelt mindent\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"","category":"vilag","description":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak ott, Kobáni közelében, Szíria északi részén – tudatta szombat hajnalban a Pentagon.\r

","shortLead":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak...","id":"20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad9cbc-d9f1-4360-a172-eb3d739730d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Kishíján lebombázták a törökök az amerikaiakat Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851351d-6fce-44e8-a206-81b224ea0649","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók óvatosságra intenek, mert az időjárás kedvez újabb tüzek fellobbanásának.","shortLead":"A tűzoltók óvatosságra intenek, mert az időjárás kedvez újabb tüzek fellobbanásának.","id":"20191013_Mar_harom_halalos_aldozatot_szedett_eddig_a_Kaliforniaban_pusztito_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a851351d-6fce-44e8-a206-81b224ea0649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa4584-233f-430a-8e0b-5210b8f0dd6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_harom_halalos_aldozatot_szedett_eddig_a_Kaliforniaban_pusztito_tuzvesz","timestamp":"2019. október. 13. 15:05","title":"Már három halálos áldozata van a Kaliforniában pusztító tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","shortLead":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","id":"20191012_magyar_iskolabusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b263eafd-c56d-4c9a-a13e-f3821ce81c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_magyar_iskolabusz","timestamp":"2019. október. 12. 19:48","title":"Bemutatták az új magyar iskolabuszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű aljában elfér egy Porsche – legalábbis ilyen sportkocsival mutatták be a luxusmodellt nemrég a düsseldorfi Caravan Salon szakkiállításon –, fölül pedig kislakásnak is beillő 35 négyzetméteres lakótér kapott helyet.","shortLead":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű...","id":"201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f8b977-b4fe-4654-9aae-08c7002809fc","keywords":null,"link":"/360/201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","timestamp":"2019. október. 12. 12:50","title":"Lakás és garázs is egyben a legújabb luxuslakóbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","shortLead":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","id":"20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f004eb3-f9fd-4f2c-93fd-241347d9187c","keywords":null,"link":"/sport/20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","timestamp":"2019. október. 12. 20:55","title":"Hosszú és Milák a szombatot is bearanyozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","shortLead":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","id":"20191012_otos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3390eeb6-e78e-45ba-91a0-943c50ee7605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_otos_lotto","timestamp":"2019. október. 12. 20:28","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, lehet készülni a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]