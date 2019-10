Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcb0668d-1e89-40c9-b5c1-306b4310c491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ezt most besz*ptátok\" – kiabálja a polgármester, miközben bemutat a kamerának is.","shortLead":"\"Ezt most besz*ptátok\" – kiabálja a polgármester, miközben bemutat a kamerának is.","id":"20191014_tornanadaska_jakuzzi_beri_tamas_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0668d-1e89-40c9-b5c1-306b4310c491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be63d88-1f32-4a88-84a3-3e048f71ac51","keywords":null,"link":"/elet/20191014_tornanadaska_jakuzzi_beri_tamas_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 11:58","title":"Videó: Jakuzziban locsolja a pezsgőt Tornanádaska újraválasztott polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0","c_author":"Szilágyi József","category":"itthon","description":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége az ellenzéknek.","shortLead":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége...","id":"20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44802d3-0a80-4163-8b4f-e730294b8bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 14. 01:41","title":"Szombathelyen szoros versenyben, de legyőzte a Fideszt az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályozás lép életbe Kínában, amellyel még szigorúbbá válik az ázsiai országban kiépített digitális diktatúra.","shortLead":"Új szabályozás lép életbe Kínában, amellyel még szigorúbbá válik az ázsiai országban kiépített digitális diktatúra.","id":"20191014_arcszkenneles_kina_mobiltelefon_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08731c7-9341-4065-b721-09ea2fadb5f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_arcszkenneles_kina_mobiltelefon_vasarlas","timestamp":"2019. október. 14. 21:03","title":"Kínában már csak arcszkennelés után lehet új telefont vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","shortLead":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","id":"20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3c8e42-c803-4e13-b9eb-62f9e373729b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","timestamp":"2019. október. 14. 18:09","title":"Tüntetők zárták le a barcelonai repülőtér környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58c1752-4a60-4d73-ae73-ca0f1b10b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion több helyen nekiment a szalagkorlátnak, váltogatta a sávokat, végül a rendőrök állították meg.","shortLead":"A kamion több helyen nekiment a szalagkorlátnak, váltogatta a sávokat, végül a rendőrök állították meg.","id":"20191015_Agyverzest_kapott_a_kamionsofor_menet_kozben_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58c1752-4a60-4d73-ae73-ca0f1b10b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dee1a57-0024-404f-a184-ae2eda0b0253","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Agyverzest_kapott_a_kamionsofor_menet_kozben_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. október. 15. 16:06","title":"Menet közben kapott agyvérzést egy kamionsofőr az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új fejezet kezdődik – írta a Twitteren a Hulkot játszó színész. ","shortLead":"Egy új fejezet kezdődik – írta a Twitteren a Hulkot játszó színész. ","id":"20191013_mark_ruffalo_twitter_magyar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_2019_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5ed6fa-6832-44dc-b6e7-fec7fd3aafba","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_mark_ruffalo_twitter_magyar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_2019_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Mark Ruffalo is gratulált a magyar ellenzéknek és Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és Igazságosság párt, amely a négy évvel ezelőttinél 10%-kal magasabb, 61 %-os részvétel mellett még növelte is mandátumai számát: az előzetes számítás szerint 235 helyett 239 képviselője lesz a 460 fős képviselőházban. 37,6 %-ról 43,6%-ra nőtt a támogatottsága. A remélt minősített többségtől azonban továbbra is messze van.","shortLead":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és...","id":"20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebffcf-b725-4d3d-aa58-ea88a26d9828","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. október. 13. 21:53","title":"Kormányon marad a Jog és Igazságosság Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c417a1e6-9760-4dd2-9b10-3058f103a296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek kis híján nekiestek az Ukrajnából érkező szavazóknak.","shortLead":"A helyiek kis híján nekiestek az Ukrajnából érkező szavazóknak.","id":"20191014_Tobb_szaz_Kispaladra_bejelentett_ukran_szavazhatott_a_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c417a1e6-9760-4dd2-9b10-3058f103a296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3d3a60-2e2b-4388-afa4-d84ddd646681","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tobb_szaz_Kispaladra_bejelentett_ukran_szavazhatott_a_valasztason","timestamp":"2019. október. 14. 19:48","title":"Több száz Kispaládra bejelentett ukrán szavazhatott a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]