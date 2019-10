Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"420bb407-8e32-42c9-a5bc-5ef8659d975f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes csapatvezetője most a konstruktőri világbajnoki cím megszerzése alkalmából emlékezett a nemrég elhunyt háromszoros világbajnokra.","shortLead":"A Mercedes csapatvezetője most a konstruktőri világbajnoki cím megszerzése alkalmából emlékezett a nemrég elhunyt...","id":"20191013_Niki_Lauda_vajon_mit_gondolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420bb407-8e32-42c9-a5bc-5ef8659d975f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a30986-eef2-4063-b9d2-fbd4af3691c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Niki_Lauda_vajon_mit_gondolna","timestamp":"2019. október. 13. 12:55","title":"„Niki Lauda vajon mit gondolna?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","shortLead":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","id":"20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d399a2-c62a-4398-a113-cb3586cbbc37","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Keddtől zavaros lesz a víz hat fővárosi kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25","c_author":"Izsák Norbert - Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé 2010 májusában készült, amikor az LMP kampányfőnöke volt. A névjegyben frissítettük életrajzi adatait.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé...","id":"20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048c41b-8f61-4957-ba12-9aa3c0389aa2","keywords":null,"link":"/360/20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","timestamp":"2019. október. 13. 08:01","title":"Karácsony Gergely: Munkamániás vagyok, ráadásul mindig kell valami újat is csinálnom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","shortLead":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","id":"20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542f3d3c-33a7-40a6-81b0-fb9f19cf92fb","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","timestamp":"2019. október. 13. 16:19","title":"Takáts Tamás kórházban fekszik, és még mozgó urnát sem tudott igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b326db-66ef-4b4c-972a-1046ba4186d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szervezet biológiai órájával, vagyis a cirkadián ritmussal kapcsolatban álló bélsejteket azonosítottak a Washingtoni Egyetem kutatói.","shortLead":"A szervezet biológiai órájával, vagyis a cirkadián ritmussal kapcsolatban álló bélsejteket azonosítottak a Washingtoni...","id":"20191012_szervezet_biologiai_oraja_cirkadian_ritmus_ilc3_belsejtek_belbetegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b326db-66ef-4b4c-972a-1046ba4186d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f526c01-28b7-454e-9435-e26d147df7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_szervezet_biologiai_oraja_cirkadian_ritmus_ilc3_belsejtek_belbetegsegek","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Rájöttek, hogyan vágja tönkre az embert a váltott műszakos munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2066929-ef56-4fe9-ba75-7f8e04c05a2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros Lőrinc klubjában játszó focistát tegnap kiállították a Horvátország elleni válogatott meccsen.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc klubjában játszó focistát tegnap kiállították a Horvátország elleni válogatott meccsen.","id":"20191011_Kleinheisler_Laszlo_is_a_Fidesznek_kampanyol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2066929-ef56-4fe9-ba75-7f8e04c05a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b1ec90-8c03-4512-bc7f-f8b365cda136","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Kleinheisler_Laszlo_is_a_Fidesznek_kampanyol","timestamp":"2019. október. 11. 16:26","title":"Kleinheisler László is a Fidesznek kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","shortLead":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","id":"20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfcc9d-03e3-4dc5-9b56-1f1532fd2214","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","timestamp":"2019. október. 11. 20:09","title":"Az ellenzéki kampányzárón a fideszes plakátokat takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","shortLead":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","id":"20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb42ee-52e2-4ad2-a28b-39a60d911ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","timestamp":"2019. október. 12. 19:13","title":"Németország befagyasztotta a török fegyverexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]