Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","shortLead":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","id":"20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfcc9d-03e3-4dc5-9b56-1f1532fd2214","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","timestamp":"2019. október. 11. 20:09","title":"Az ellenzéki kampányzárón a fideszes plakátokat takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu ezután nem sokkal cikket jelentetett meg arról, hogy Borkainak távoznia kell, de később a cikk eltűnt az oldalról.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu...","id":"20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fb3095-0c90-42c9-bc71-5c9f95fdd08c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","timestamp":"2019. október. 11. 19:04","title":"A Magyar Nemzet Borkai távozását követelte, majd eltűnt az erről szóló cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","shortLead":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","id":"20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afc67eb-c399-4924-9092-c5f955aaf0ad","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","timestamp":"2019. október. 11. 12:15","title":"Eladó a Stranger Things plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie Brownjában.","shortLead":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie...","id":"20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d087a3c9-f8f9-4dc6-b8cc-c5d615ee0061","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","timestamp":"2019. október. 12. 16:06","title":"Elhunyt Tarantino egyik igazán karakteres színésze, Robert Foster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1341c8a3-a061-4eb9-ba6f-d3227c6076f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid ideig PlayStationön és Xbox-on is fizetés nélkül lehet játszani a 11-es Mortal Kombattal. Aki letölti, a sztoriba is belekóstolhat.","shortLead":"Rövid ideig PlayStationön és Xbox-on is fizetés nélkül lehet játszani a 11-es Mortal Kombattal. Aki letölti, a sztoriba...","id":"20191011_mortal_kombat_11_ingyenes_letoltes_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1341c8a3-a061-4eb9-ba6f-d3227c6076f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2984151-6add-42d5-8044-a29ae60d7939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_mortal_kombat_11_ingyenes_letoltes_hetvege","timestamp":"2019. október. 11. 20:03","title":"Egész hétvégén ingyen játszhat a brutális Mortal Kombat 11-el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","shortLead":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","id":"20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c30a7b-430b-4170-9704-ffda5964f013","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. október. 11. 14:52","title":"Századvég: 5 százalék Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddfb6b2-295e-4aec-984e-be7f22c563a3","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Október 9-én megkezdődött a török hadsereg és velük szövetséges szíriai milícia közös hadművelete, amely a Béke Forrása nevet viseli. Az invázió célja a kurd felkelőszervezet, az SDF kiszorítása a határ menti 30 kilométeres zónából, ahova Erdogan török elnök szíriai menekültek millióit akarja telepíteni. A kurdok az Iszlám Állam elleni háborúban amerikai támogatással harcoltak, Trump azonban váratlanul bejelentette a csapatok kivonását, és ezzel szabad kezet adott Törökországnak.","shortLead":"Október 9-én megkezdődött a török hadsereg és velük szövetséges szíriai milícia közös hadművelete, amely a Béke Forrása...","id":"20191011_sziria_torok_tamadas_nagyitas_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fddfb6b2-295e-4aec-984e-be7f22c563a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f344ba-b8a3-4498-bd40-575bc2044d4c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191011_sziria_torok_tamadas_nagyitas_galeria","timestamp":"2019. október. 11. 17:06","title":"A török invázió után két tűz között a szíriai kurdok - Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","shortLead":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","id":"20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0209c21f-a03e-4799-bd8a-4380d5ee3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:48","title":"Az Autobahnon sem sok VW Golf rohangál 319 km/h-s tempóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]