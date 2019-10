Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","shortLead":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","id":"201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1491ecfd-7213-4236-82ed-55c245b8e363","keywords":null,"link":"/360/201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Török egyetemistákat toboroznak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","shortLead":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","id":"20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd5cac-ff94-49c1-98fd-2f6a3a96c55c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","timestamp":"2019. október. 13. 14:55","title":"Szavazatvásárlás miatt tesznek feljelentést Pikó Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","shortLead":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","id":"20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6927e8b-0e16-4a6e-94b7-7851ef96a778","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 11:25","title":"913 településen már el is dőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","shortLead":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","id":"20191012_otos_lotto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3390eeb6-e78e-45ba-91a0-943c50ee7605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_otos_lotto","timestamp":"2019. október. 12. 20:28","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, lehet készülni a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra Muppet Show figurákkal – a Katona József Színház bemutatta A királyi úton című darabot.","shortLead":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra...","id":"20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b6f60-a5ae-44f4-9f9a-527aece1c10d","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","timestamp":"2019. október. 12. 20:00","title":"És Donald Trump tényleg betáncolt a Katona József Színházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","shortLead":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","id":"20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112be01a-b8e5-46aa-bf37-4cda9c340567","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","timestamp":"2019. október. 13. 08:41","title":"Már legalább öt halottja van a Japánt letaroló tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]