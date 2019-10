Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A választáshoz akár 24 fokos meleggel is hozzájárulhat az október.","shortLead":"A választáshoz akár 24 fokos meleggel is hozzájárulhat az október.","id":"20191013_Napsutesben_szavazhat_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd455bd-9ed1-4368-bb9a-8ca861a17107","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Napsutesben_szavazhat_az_orszag","timestamp":"2019. október. 13. 07:38","title":"Napsütésben szavazhat az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke szerint.","shortLead":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke...","id":"20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dad8f6-11de-4c30-97f3-40852084c0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","timestamp":"2019. október. 13. 12:11","title":"Gyurcsány: nem érdemes a részvételi adatból jósolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","shortLead":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","id":"20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fd44-b9ac-4fb5-b0aa-be8145ccd30b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","timestamp":"2019. október. 13. 18:55","title":"Előkerült Borkai Zsolt, ő is leszavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","shortLead":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","id":"20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6927e8b-0e16-4a6e-94b7-7851ef96a778","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 11:25","title":"913 településen már el is dőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt a Városházán. Tarlós az eseményen arról beszélt, hogy nyugodt építkezést ígér a fővárosnak, és ismét kimondta, hogy Borkai Zsoltnak le kellett volna mondania, de ennek ellenére kérte a fideszesek bizalmát. ","shortLead":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt...","id":"20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a8e8fa-4655-4a59-9cee-f347379f84bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 12. 14:05","title":"Kampányt zárt Tarlós: \"Itt Budapest öt éve a tét, nem egy tétova ember vágyálmai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ae26cc-d9b4-4696-933e-7d8ff0aeb189","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan gyűltek össze a győri városháza előtt, a polgármester lemondását követelik.","shortLead":"Több százan gyűltek össze a győri városháza előtt, a polgármester lemondását követelik.","id":"20191012_borkai_zsolt_momentum_tuntetes_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ae26cc-d9b4-4696-933e-7d8ff0aeb189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a597da-1a42-4758-b05b-94e6bcbea0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_borkai_zsolt_momentum_tuntetes_gyor","timestamp":"2019. október. 12. 17:23","title":"Borkai kihívója: Rajtunk múlik, hogy szánalmas balekok leszünk, vagy tökös győri polgárok, akik büszkén járhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","shortLead":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","id":"20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc5f76f-973d-4713-9fd1-054c17dc3423","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","timestamp":"2019. október. 13. 19:46","title":"Ötven százalék körüli részvétellel zárt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten fogják kezelni, mert a város 44 ezer lakójának szüksége van az őket megillető támogatásokra. ","shortLead":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten...","id":"20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901495-fcc4-4107-afae-db2162c3b10c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","timestamp":"2019. október. 14. 00:31","title":"Márki-Zay: A hódmezővásárhelyieknek elegük lett a korrupcióból és a megfélemlítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]