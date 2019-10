Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","id":"20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b31b59-1393-447f-a869-a72073524a49","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","timestamp":"2019. október. 13. 23:42","title":"Viharos kampány után Pikó András Józsefváros új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","shortLead":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","id":"20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bff7aa-6fab-4908-bb42-d2871cf59489","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:05","title":"Zalaegerszeg fideszes maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak a forgóvázak, a fékrendszer, a vezetőállás és az utastér, továbbá megújulnak a lengő tolóajtók, a lépcsők, a WC-k és a klímaberendezés is. ","shortLead":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak...","id":"20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffb5bea-9ee3-46d8-8cb9-16d2bc00e5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","timestamp":"2019. október. 12. 12:56","title":"Forgalomban az első megújult Talent vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi választási bizottság a Fideszt Szegeden.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi...","id":"20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa76dd8-9858-4a0c-8429-27fd534a5acd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2019. október. 12. 14:42","title":"Elmeszelte a Fideszt a szegedi választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál szerint Budapest is azt példázza, hogy a nagyvárosok már nem hódolnak be a keményvonalas nacionalista retorikának. ","shortLead":"A portál szerint Budapest is azt példázza, hogy a nagyvárosok már nem hódolnak be a keményvonalas nacionalista...","id":"20191013_Bloomberg_orban_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21995de3-5d29-4908-a758-e6599ae46b08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Bloomberg_orban_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 23:50","title":"Bloomberg: a vereség jelzés a civileket elnyomó, a médiát uraló Orbán számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani két floridai üzlettársát, hogy járjanak közben Marie Yovanovitch-nak, az Egyesült Államok kijevi nagykövetének leváltása érdekében.\r

","shortLead":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá...","id":"20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f07708-4964-4703-bb7f-c45bdbd2f257","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","timestamp":"2019. október. 13. 16:33","title":"A volt ukrán főügyész tagadja, hogy köze volt az amerikai nagykövet leváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]