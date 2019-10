Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2016328a-1b54-4a7a-8b83-543aa417085e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","shortLead":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","id":"20191013_Illegalis_ejszakai_gyorsulasi_versenyen_razziaztak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2016328a-1b54-4a7a-8b83-543aa417085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9437d44b-9a1e-4179-96b4-08ccf5b78cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Illegalis_ejszakai_gyorsulasi_versenyen_razziaztak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 13. 09:29","title":"Illegális éjszakai gyorsulási versenyen razziáztak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos szintű feldolgozottságánál mutatjuk az első három helyezettet. ","shortLead":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos...","id":"20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c48428-4c3f-48fd-a66e-c76acdc75b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","timestamp":"2019. október. 13. 20:59","title":"Itt vannak a megyei jogú városok részeredményei - Borkai vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke szerint.","shortLead":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke...","id":"20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dad8f6-11de-4c30-97f3-40852084c0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","timestamp":"2019. október. 13. 12:11","title":"Gyurcsány: nem érdemes a részvételi adatból jósolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","shortLead":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","id":"20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f77dea-312b-45f0-b76a-b28a990e33f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 01:34","title":"Ellenzéki többség a fővárosi közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson, a fővárosban pedig Karácsony Gergely diadalmaskodott. Nyert ugyanakkor Borkai Zsolt Győrben, az ő eredményére ezek szerint alig hatott a szexbotrány. A hvg.hu folyamatosan tudósít minden fontos és kritikus helyszínről, és eredményváró központból. Kövesse az érkező híreket perctől percre!","shortLead":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson...","id":"20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb1b5ed-6faa-47f3-9303-ae7182a10804","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2019. október. 13. 19:07","title":"Együttműködést ajánlott Budapestnek Orbán Viktor - a választás eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési tervekben a párizsi Notre-Dame székesegyházat sújtó tűzvész után félévvel. A technológiának és a korábbi lézeres szkenneléseknek hála rengeteg – többek között sok 3D-s – adat áll rendelkezésre, ám önmagában ez még kevés lesz.","shortLead":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési...","id":"20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaee91c5-4079-4e94-93e7-1bb6b7f40c81","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","timestamp":"2019. október. 13. 08:03","title":"Hiába van rengeteg adat, ez még kevés lesz a Notre-Dame helyreállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt egy gyorsétteremlánccal.","shortLead":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt...","id":"20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393c3d75-3b2e-454f-89e3-268c633447fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","timestamp":"2019. október. 13. 14:03","title":"Úgy néz ki és ízre is olyan, mint a marhahúspogácsa – ígérik növényi kreálmányukról az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszönte Tarlós Istvánnak az elmúlt éveket. ","shortLead":"Megköszönte Tarlós Istvánnak az elmúlt éveket. ","id":"20191013_Orban_Viktor_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e22af-2f17-4f84-8077-ec43951284d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Orban_Viktor_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 13. 23:05","title":"Orbán Viktor: A döntést tudomásul vettük, készen állunk az együttműködésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]