[{"available":true,"c_guid":"bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie Brownjában.","shortLead":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie...","id":"20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d087a3c9-f8f9-4dc6-b8cc-c5d615ee0061","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","timestamp":"2019. október. 12. 16:06","title":"Elhunyt Tarantino egyik igazán karakteres színésze, Robert Foster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","shortLead":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","id":"20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a43c1de-a1cf-4a6d-8128-0fb0f0d40818","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 13. 10:30","title":"Újabb plakátokat rongáltak meg az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap címlapján.","shortLead":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap...","id":"20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43147c38-ce18-4cb3-9bf8-a90632b2a98d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","timestamp":"2019. október. 13. 08:47","title":"Tarlós István ott virít minden fideszes megyei lap oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. ","shortLead":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló...","id":"20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a9f1ba-749d-4fcd-9386-64c56e92d17f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","timestamp":"2019. október. 14. 01:03","title":"Győr, a győztesek nélküli város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","shortLead":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","id":"20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270b0a34-9b07-42b0-a784-cf8f0fe934a8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 22:10","title":"Hajnal Miklós: Kiderült, hogy a választók már nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","shortLead":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50f1-0eef-4d7a-9d93-590519c56fee","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","timestamp":"2019. október. 13. 15:53","title":"Hódmezővásárhelyen extrémsokan szavaztak, Budapest a negyedik legaktívabb nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f3e278-aceb-49ac-8ef4-0281f470880a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Tarlós Istváné 1999 júliusában készült, amikor már 9 éve Óbuda polgármestere volt. A névjegyben frissítettük életrajzi adatait.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Tarlós Istváné...","id":"20191013_tarlos_istvan_hvg_portre_1999","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f3e278-aceb-49ac-8ef4-0281f470880a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d2eb49-4ca0-4987-8605-38d9658ec096","keywords":null,"link":"/360/20191013_tarlos_istvan_hvg_portre_1999","timestamp":"2019. október. 13. 08:03","title":"Tarlós István: Mindig nehezen viseltem el a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos szintű feldolgozottságánál az első három helyen az alábbi jelöltek állnak:","shortLead":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos...","id":"20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb8a26b-5013-4cc0-a05c-4251fcb197d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","timestamp":"2019. október. 13. 21:24","title":"A fővárosi kerületi részeredmények egyben - vannak meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]