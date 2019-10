Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék számára nagy volt a tét: visszaveszik-e az egykor szocialista fellegvárként számon tartott várost a Fidesztől vagy sem. Visszavették. Nem is kicsit.","shortLead":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék...","id":"20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d287fee-a11d-4d44-9d8b-113df7936567","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","timestamp":"2019. október. 14. 00:24","title":"Tönkreverte az ellenzék a Fideszt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova fejlődnie a városnak.","shortLead":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova...","id":"20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76445b-9b44-4ee2-a7ff-b45e33b54696","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 23:02","title":"Békéscsaba újraválasztott polgármestere szerint a kormánypárti támogatás is kellett a győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzéséhez szükséges kontrollokat - káoszt talált az ÁSZ a múzeum gazdálkodásánál.","shortLead":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós...","id":"20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dfd101-1c4d-4a8b-a33f-ef9d65ae0a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"\"Nem volt biztosítva az állami vagyon védelme\" - súlyos ÁSZ-megállapítások az Iparművészeti Múzeum gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemény András az új polgármester.","shortLead":"Nemény András az új polgármester.","id":"20191014_szombathely_nemeny_andras_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126f012a-ac48-4f52-ba0d-cf6d9ca9dd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_szombathely_nemeny_andras_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:50","title":"Szombathelyen is az ellenzéki jelölt nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment voksolni, ezzel is hozzátéve az országosan is kiugró hódmezővásárhelyi részvételhez. ","shortLead":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment...","id":"20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a4085-267e-467d-8c9f-3fe71737662c","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","timestamp":"2019. október. 13. 19:30","title":"Radar360 extra: 50% közelében a részvétel, Borkai mosolyogva szavazott feleségével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075c5d7e-3bdd-49ff-94f9-fe2a8e7f60f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"60 százalékot kapott Tát Margit, mielőtt a vádlottak padjára ül.","shortLead":"60 százalékot kapott Tát Margit, mielőtt a vádlottak padjára ül.","id":"20191014_Folenyesen_nyert_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_fideszes_polgarmester_Mehkereken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=075c5d7e-3bdd-49ff-94f9-fe2a8e7f60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e6ebf-59f6-441c-b383-a2dc3ae9ec86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_Folenyesen_nyert_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_fideszes_polgarmester_Mehkereken","timestamp":"2019. október. 14. 05:47","title":"Fölényesen nyert a költségvetési csalással vádolt fideszes polgármester Méhkeréken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit, hogy 2022-ben útnak indíthassák első \"csomagjukat\" a Mars felé.","shortLead":"Tucatnyi lengyel egyetemmel, valamint a SatRevolution nevű céggel kötött együttműködési megállapodást a Virgin Orbit...","id":"20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592569b0-7664-47fd-bb15-8982bbf0cbb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_virgin_orbit_muhold_satrevolution_mars","timestamp":"2019. október. 14. 14:03","title":"A kormányok után egy magánvállalat is kinézte magának a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","shortLead":"Az ellenzék polgármesterjelöltje bejelentést tett a Nemzeti Választási Irodánál.","id":"20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8beac01-6089-4f1f-b298-23a5980cf7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8906f547-3969-4221-b8e1-50149cd38c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_szavazourna_budakeszi_onkormanyzati_valasztas_hegyesi_beata","timestamp":"2019. október. 15. 16:16","title":"Üres, leplombált urnát találtak az utcán Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]