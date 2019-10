Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusban szakított egymással Andy Rubin, illetve az általa alapított Playground Global, amely az Essential Phone fejlesztését is finanszírozta. Most elzárhatják a pénzcsapot.","shortLead":"Májusban szakított egymással Andy Rubin, illetve az általa alapított Playground Global, amely az Essential Phone...","id":"20191014_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575adfc-555a-42cd-9d65-23ba21873f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","timestamp":"2019. október. 14. 16:03","title":"Vastag csekkel lépett ki saját cégéből az Android atyja, befuccsolhat a mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","shortLead":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","id":"20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e55f54-3782-4ddc-94dd-824fe25fd80b","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","timestamp":"2019. október. 14. 21:09","title":"Félmillió forintra büntette a Coca-Colát a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de egy horvát realitysztárral együtt ment. ","shortLead":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de...","id":"20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df94d1-2fc8-4915-afe4-8eab686c9566","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","timestamp":"2019. október. 15. 08:39","title":"Horvát valóságshow-sztár állítja, hogy ott volt Borkai adriai buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","shortLead":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","id":"20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c1017-8876-4f39-ad65-3524f7f94f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","timestamp":"2019. október. 16. 13:03","title":"Ez a laptop egy feltöltéssel 12 órán át megy, ígéri a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa45d3c9-7586-46a8-b5d3-33d7c6a155ec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két évszázad könyveinek és újságcikkeinek a nyelvezetét elemezte egy nemzetközi kutatócsoport és az előző századfordulót, a 1920-as, valamint a 2000-es éveket találta az elmúlt 200 év legboldogabb korszakának.","shortLead":"Két évszázad könyveinek és újságcikkeinek a nyelvezetét elemezte egy nemzetközi kutatócsoport és az előző...","id":"20191015_Ket_evszazad_alatt_csak_haromszor_voltunk_igazan_boldogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa45d3c9-7586-46a8-b5d3-33d7c6a155ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253034f1-1c10-4fd5-b698-40785175215f","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Ket_evszazad_alatt_csak_haromszor_voltunk_igazan_boldogok","timestamp":"2019. október. 15. 11:22","title":"Két évszázad alatt csak háromszor voltunk igazán boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nőt futtatott és szállított.","shortLead":"Három nőt futtatott és szállított.","id":"20191016_Sajat_oromlanyai_tartottak_ki_a_tatabanyai_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859583e-902c-49d5-8ea8-1149c9a17055","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Sajat_oromlanyai_tartottak_ki_a_tatabanyai_ferfit","timestamp":"2019. október. 16. 09:41","title":"Saját örömlányai tartották ki a tatabányai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony Gergelyék pedig működőképes stratégiára váltottak – sokféleképpen magyarázták jobboldali elemzők és politológusok a vasárnapi eredményeket a XXI. Század Intézet konferenciáján. Ha ez nem lett volna elég, Kósa Lajos szerint, ha nem változtatják meg a választási törvényt, most narancs színű lenne az ország. De a Fidesz pont így akarta, mert ez az igazi demokrácia. ","shortLead":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony...","id":"20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00abcad0-5b79-4a97-8893-48a2c5b171ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","timestamp":"2019. október. 14. 17:18","title":"„A pornó kinyitott egy ajtót” - megmagyarázta Budapest elvesztését a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros lakás mellé például adnak egy 3 milliós autót is.","shortLead":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros...","id":"20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176408-259a-474b-a5da-00ace49e0f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","timestamp":"2019. október. 15. 16:18","title":"Igaz, hogy 21 milliárd forint ez a lakás, de adnak hozzá egy Aston Martin Vulcant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]