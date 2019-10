Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy átlagos vasárnaphoz képest 3 terabájttal nagyobb böngészési adatforgalmat mért hálózatán a Telenor október 13-án, az önkormányzati választások napján. 2019. október. 15. 15:48 - Berobbantotta a mobilnetet (is) a választás vasárnapja

A munkanélküliség megduplázza az elhalálozás kockázatát, és az alacsony fizetés is súlyos veszélyeztető tényező – derült ki egy németországi kutatásból.

2019. október. 14. 20:03 - Német kutatók szerint a munkanélküliek hamarabb halnak meg

Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.

2019. október. 14. 11:13 - Egy utcányit repült a váltósúlyú bokszvilágbajnok Ferrarija, amikor balesetezett A Hatalmas kis hazugságokból ismert színésznő alakítja majd Selina Kyle-t, a DC Comics antihősét.

2019. október. 15. 11:27 - Zoë Kravitz lesz a Macskanő Robert Pattinson Batmanje mellett

A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.

2019. október. 14. 17:17 - Erdei Sándor, vagyis Rokker Zsoltti is képviselő lett Miskolcon A Fidesz kampányfőnöke szerint most is nyertek, de nem annyira, amennyire szerettek volna. A szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltról is megvan a véleménye. 2019. október. 15. 10:23 - Kósa: Nincs vége a NER-nek

Gyorsan valósággá vált a júniusba még csak terv szintjén felröppent pletyka: a Microsoft a közismert Windows-billentyű bevezetése után 25 évvel most egy újabb "saját márkás" gombbal erősíti jelenlétét a klaviatúrákon.

2019. október. 14. 11:03 - Egy új gomb kerül a számítógépes billentyűzetekre

A kamion több helyen nekiment a szalagkorlátnak, váltogatta a sávokat, végül a rendőrök állították meg.

2019. október. 15. 16:06 - Menet közben kapott agyvérzést egy kamionsofőr az M1-esen